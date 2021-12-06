Obustavljeno
Espreso i kafa jednim dodirom
Samo Saeco Intelia super-automatski aparat za espreso nudi savršen doživljaj espresa uz lako korišćenje, prilagođavanje i čišćenje. Pripremite kapućino, late makijato, espreso ili vruću vodu: sve je moguće.
Automatski dodatak za penu od mleka
Srebrna
Održavajte Saeco aparat za espreso u vrhunskom stanju tako što ćete čistiti automatski kapućinator; samo ga operite mlakom vodom ili direktno u mašini za sudove.
Ovaj aparat za pripremu espresa opremljen je 100% keramičkim noževima mlina. Saeco koristi keramičke noževe mlina zbog njihovog konzistentnog učinka mlevenja bez pregrevanja zrna kafe kako bi se dobio besprekoran espreso. Keramika takođe osigurava dugotrajne performanse i potpuno nečujan rad.
Saeco tehnologija bojlera za brzo zagrevanje osigurava da vaš aparat uvek bude spreman. Sada više nije potrebno da čekate između kuvanja dva espresa, već možete da pripremate kafu za kafom.
4.2
od 5
47
Komentari
87%
preporučuje ovaj proizvod
Damark
06/12/2021
Polska
Rewelacja
Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
Szczypior
19/12/2020
Polska
Najlepszy w swojej kategorii
Ten ekspres służy nam już kilka lat, niestrudzenie serwując kilka kaw dziennie. Espresso, crema, latte niezmiennie najwyższej jakości. Wystarczy zadbać o kilka drobiazgów (czystość, smarowanie, odkamienianie, uszczelki) by cieszyć się wyśmienitym smakiem. Ekspres pracuje cicho i szybko.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61
kresh03
18/11/2020
Україна
Отличный кофе без заморочек
Отличная машина. Служит верой и правдой уже 6 лет. Настройки все заводские - кофе вкуснейший с шикарной пенкой. Если регулярно мыть, очищать и смазывать - проблем не будет. Рекомендую однозначно!
Prednosti
Отличное качество.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8752/49 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2018-11-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8752/49 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2018-11-18