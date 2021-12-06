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  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom
  • Espreso i kafa jednim dodirom

Obustavljeno

Philips Saeco InteliaSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8752/49

4.2

| (47) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod

Espreso i kafa jednim dodirom

Samo Saeco Intelia super-automatski aparat za espreso nudi savršen doživljaj espresa uz lako korišćenje, prilagođavanje i čišćenje. Pripremite kapućino, late makijato, espreso ili vruću vodu: sve je moguće.

Pogledajte sve prednosti

Uz vrhunski Saeco aparat za automatsko pravljenje pene od mleka

Espreso i kafa jednim dodirom

  • Automatski dodatak za penu od mleka

  • Srebrna

Kapućinator koji može da se pere u mašini za sudove

Kapućinator koji može da se pere u mašini za sudove

Održavajte Saeco aparat za espreso u vrhunskom stanju tako što ćete čistiti automatski kapućinator; samo ga operite mlakom vodom ili direktno u mašini za sudove.

Kafa bez zagorelog ukusa zahvaljujući 100% keramičkim noževima mlina

Kafa bez zagorelog ukusa zahvaljujući 100% keramičkim noževima mlina

Ovaj aparat za pripremu espresa opremljen je 100% keramičkim noževima mlina. Saeco koristi keramičke noževe mlina zbog njihovog konzistentnog učinka mlevenja bez pregrevanja zrna kafe kako bi se dobio besprekoran espreso. Keramika takođe osigurava dugotrajne performanse i potpuno nečujan rad.

Kafa bez čekanja zahvaljujući bojleru za brzo zagrevanje

Kafa bez čekanja zahvaljujući bojleru za brzo zagrevanje

Saeco tehnologija bojlera za brzo zagrevanje osigurava da vaš aparat uvek bude spreman. Sada više nije potrebno da čekate između kuvanja dva espresa, već možete da pripremate kafu za kafom.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.2

od 5

47

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

06/12/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

19/12/2020

Polska

Polska

Najlepszy w swojej kategorii

Ten ekspres służy nam już kilka lat, niestrudzenie serwując kilka kaw dziennie. Espresso, crema, latte niezmiennie najwyższej jakości. Wystarczy zadbać o kilka drobiazgów (czystość, smarowanie, odkamienianie, uszczelki) by cieszyć się wyśmienitym smakiem. Ekspres pracuje cicho i szybko.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный кофе без заморочек

Отличная машина. Служит верой и правдой уже 6 лет. Настройки все заводские - кофе вкуснейший с шикарной пенкой. Если регулярно мыть, очищать и смазывать - проблем не будет. Рекомендую однозначно!

Prednosti

Отличное качество.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8752/49 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2018-11-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8752/49 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2018-11-18

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana