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  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
  • Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom

Obustavljeno

Philips Saeco InteliaSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8752/89

4.1

| (50) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom

Samo Saeco Intelia Class super-automatski aparat za pripremu espresa pruža savršen doživljaj pripreme espresa: lako se koristi, lako se čisti i zaštićen je vrhunskim, dugotrajnim nerđajućim čelikom.

Pogledajte sve prednosti

Uz vrhunski Saeco aparat za automatsko pravljenje pene od mleka

Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom

  • Kuva 7 varijanti kafe

  • Automatski dodatak za penu od mleka

  • Nerđajući čelik

  • Pet koraka podešavanja mlina za kafu

Veoma robustan i veoma dobro opremljen

Veoma robustan i veoma dobro opremljen

Filter BRITA INTENZA+: ekskluzivni četvorofazni filter za vodu koji je BRITA posebno razvila za Saeco; osigurava da čista voda uvek bude na raspolaganju za kuvanje. Prašak za čišćenje sistema za mleko: održavajte sistem za mleko čistim da biste imali najbolju penu od mleka ikad. Sredstvo za uklanjanje kamenca: efikasno uklanja kamenac pomoću određene blage formule, a takođe je bezbedan i za mašinske komponente.

Jednostavno čišćenje zahvaljujući delovima koji mogu da se peru u mašini za sudove

Jednostavno čišćenje zahvaljujući delovima koji mogu da se peru u mašini za sudove

Radi svog komfora možete da stavite posudu za sakupljanje tečnosti i dodatak za pravljenje pene od mleka ili bokal za mleko aparata Saeco u mašinu za pranje sudova. Time ćete uštedeti vreme i osigurati higijensko čišćenje.

Uvek čist aparat zahvaljujući automatskom čišćenju i uklanjanju kamenca

Uvek čist aparat zahvaljujući automatskom čišćenju i uklanjanju kamenca

Saeco je projektovao ovaj aparat za pripremu espresa tako da automatski čisti sistem za pravljenje kafe vodom prilikom pokretanja ili isključivanja aparata. Zahvaljujući tome svaka šoljica kafe ima odličan i svež ukus. Redovno uklanjanje kamenca produžava vek trajanja aparata za pripremu espresa. Ovaj aparat će vas ne samo obavestiti o tome kada je potrebno obaviti uklanjanje kamenca, već će se automatizovani postupak uklanjanja kamenca pokrenuti na vašem aparatu i voditi vas jasnim porukama na ekranu u trenucima u kojima je potrebna vaša intervencija. Uklanjanje kamenca nikad nije bilo tako lako!

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.1

od 5

50

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

06/12/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

19/12/2020

Polska

Polska

Najlepszy w swojej kategorii

Ten ekspres służy nam już kilka lat, niestrudzenie serwując kilka kaw dziennie. Espresso, crema, latte niezmiennie najwyższej jakości. Wystarczy zadbać o kilka drobiazgów (czystość, smarowanie, odkamienianie, uszczelki) by cieszyć się wyśmienitym smakiem. Ekspres pracuje cicho i szybko.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61

05/08/2020

Україна

Україна

Ресторанна кава вдома

Смачна кава, легко очищується, легко і швидко готується напій за допомогою однієї кнопки. Ми задоволені

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8752/89 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2019-07-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8752/89 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2019-07-05

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  • Saveti i trikovi
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