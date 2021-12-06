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Priprema espresa i kremaste pene od mleka jednim dodirom
Samo Saeco Intelia Class super-automatski aparat za pripremu espresa pruža savršen doživljaj pripreme espresa: lako se koristi, lako se čisti i zaštićen je vrhunskim, dugotrajnim nerđajućim čelikom.
Kuva 7 varijanti kafe
Automatski dodatak za penu od mleka
Nerđajući čelik
Pet koraka podešavanja mlina za kafu
Filter BRITA INTENZA+: ekskluzivni četvorofazni filter za vodu koji je BRITA posebno razvila za Saeco; osigurava da čista voda uvek bude na raspolaganju za kuvanje. Prašak za čišćenje sistema za mleko: održavajte sistem za mleko čistim da biste imali najbolju penu od mleka ikad. Sredstvo za uklanjanje kamenca: efikasno uklanja kamenac pomoću određene blage formule, a takođe je bezbedan i za mašinske komponente.
Radi svog komfora možete da stavite posudu za sakupljanje tečnosti i dodatak za pravljenje pene od mleka ili bokal za mleko aparata Saeco u mašinu za pranje sudova. Time ćete uštedeti vreme i osigurati higijensko čišćenje.
Saeco je projektovao ovaj aparat za pripremu espresa tako da automatski čisti sistem za pravljenje kafe vodom prilikom pokretanja ili isključivanja aparata. Zahvaljujući tome svaka šoljica kafe ima odličan i svež ukus. Redovno uklanjanje kamenca produžava vek trajanja aparata za pripremu espresa. Ovaj aparat će vas ne samo obavestiti o tome kada je potrebno obaviti uklanjanje kamenca, već će se automatizovani postupak uklanjanja kamenca pokrenuti na vašem aparatu i voditi vas jasnim porukama na ekranu u trenucima u kojima je potrebna vaša intervencija. Uklanjanje kamenca nikad nije bilo tako lako!
4.1
od 5
50
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Damark
06/12/2021
Polska
Rewelacja
Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
Szczypior
19/12/2020
Polska
Najlepszy w swojej kategorii
Ten ekspres służy nam już kilka lat, niestrudzenie serwując kilka kaw dziennie. Espresso, crema, latte niezmiennie najwyższej jakości. Wystarczy zadbać o kilka drobiazgów (czystość, smarowanie, odkamienianie, uszczelki) by cieszyć się wyśmienitym smakiem. Ekspres pracuje cicho i szybko.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61
vikasup
05/08/2020
Україна
Ресторанна кава вдома
Смачна кава, легко очищується, легко і швидко готується напій за допомогою однієї кнопки. Ми задоволені
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8752/89 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2019-07-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8752/89 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2019-07-05