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Sve serije

  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom

Obustavljeno

Saeco MinutoSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8761/09

4.2

| (41) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom

Samo super-automatski espreso aparat Saeco Minuto pruža pravi doživljaj od kafe u zrnu do šoljice uz maksimalnu praktičnost, vrhunske performanse i veliki kapacitet uz izuzetno kompaktne dimenzije

Pogledajte sve prednosti

Sa grupom za kuvanje koja se uklanja jednim dodirom

Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom

  • Kuva 7 varijanti kafe

  • Klasični dodatak za penu od mleka

  • Crna

  • Pet koraka podešavanja mlina za kafu

Kafa bez zagorelog ukusa zahvaljujući 100% keramičkim noževima mlina

Kafa bez zagorelog ukusa zahvaljujući 100% keramičkim noževima mlina

Ovaj aparat za pripremu espresa opremljen je 100% keramičkim noževima mlina. Saeco koristi keramičke noževe mlina zbog njihovog konzistentnog učinka mlevenja bez pregrevanja zrna kafe kako bi se dobio besprekoran espreso. Keramika takođe osigurava dugotrajne performanse i potpuno nečujan rad.

Kafa bez čekanja zahvaljujući bojleru za brzo zagrevanje

Kafa bez čekanja zahvaljujući bojleru za brzo zagrevanje

Saeco tehnologija bojlera za brzo zagrevanje osigurava da vaš aparat uvek bude spreman. Sada više nije potrebno da čekate između kuvanja dva espresa, već možete da pripremate kafu za kafom.

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dodatku za pravljenje pene od mleka

Ukusna pena od mleka zahvaljujući klasičnom dodatku za pravljenje pene od mleka

Ovaj Saeco aparat za pripremu espresa isporučuje se s klasičnim dodatkom za pravljenje pene od mleka koji bariste nazivaju panarelom (ital. pannarello). On stvara paru i mora biti potopljen u mleko radi pripreme predivne pene od mleka. Oslobodite baristu u sebi pripremanjem ukusnih specijaliteta sa mlekom na tradicionalni način!

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.2

od 5

41

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

16/06/2016

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Odgovarja predstavljenim lastnostim

So zelo dobre lastnosti in z lahkoto se nastavijo vse funkcije.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat

24/05/2016

Slovenija

Slovenija

Vedno priteče zaželjena kava.

Odlično zmelje kavo. Enostavne in nezahtevne so nastavitve. Odlično, da se samodejno čisti pred in po uporabi. Enostavno je razstavljanje in čiščenje aparata.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat

29/08/2021

България

България

Страхотно кафе всеки ден от 9 години насам !

Машината е страхотна от 9 години я ползвам и работи перектно както първия ден . Заслужава си всяка стотинка от цената ! Топ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8761/09 Aвтоматична кафемашина

Date of Use 2019-08-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8761/09 Aвтоматична кафемашина

Date of Use 2019-08-29

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana