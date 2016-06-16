Obustavljeno
Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
Samo super-automatski espreso aparat Saeco Minuto pruža pravi doživljaj od kafe u zrnu do šoljice uz maksimalnu praktičnost, vrhunske performanse i veliki kapacitet uz izuzetno kompaktne dimenzije
Kuva 7 varijanti kafe
Klasični dodatak za penu od mleka
Crna
Pet koraka podešavanja mlina za kafu
Ovaj aparat za pripremu espresa opremljen je 100% keramičkim noževima mlina. Saeco koristi keramičke noževe mlina zbog njihovog konzistentnog učinka mlevenja bez pregrevanja zrna kafe kako bi se dobio besprekoran espreso. Keramika takođe osigurava dugotrajne performanse i potpuno nečujan rad.
Saeco tehnologija bojlera za brzo zagrevanje osigurava da vaš aparat uvek bude spreman. Sada više nije potrebno da čekate između kuvanja dva espresa, već možete da pripremate kafu za kafom.
Ovaj Saeco aparat za pripremu espresa isporučuje se s klasičnim dodatkom za pravljenje pene od mleka koji bariste nazivaju panarelom (ital. pannarello). On stvara paru i mora biti potopljen u mleko radi pripreme predivne pene od mleka. Oslobodite baristu u sebi pripremanjem ukusnih specijaliteta sa mlekom na tradicionalni način!
4.2
od 5
41
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Veder0706
16/06/2016
Slovenija
Verifikovani kupac
Odgovarja predstavljenim lastnostim
So zelo dobre lastnosti in z lahkoto se nastavijo vse funkcije.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat
Simba
24/05/2016
Slovenija
Vedno priteče zaželjena kava.
Odlično zmelje kavo. Enostavne in nezahtevne so nastavitve. Odlično, da se samodejno čisti pred in po uporabi. Enostavno je razstavljanje in čiščenje aparata.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat
домакиня 1
29/08/2021
България
Страхотно кафе всеки ден от 9 години насам !
Машината е страхотна от 9 години я ползвам и работи перектно както първия ден . Заслужава си всяка стотинка от цената ! Топ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8761/09 Aвтоматична кафемашина
Date of Use 2019-08-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8761/09 Aвтоматична кафемашина
Date of Use 2019-08-29