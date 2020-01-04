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  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
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  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines

Obustavljeno

3000 SeriesSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8829/09

4.8

| (139) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod

Samo jedan dodir vas deli od omiljenog kapućina

Uz Philips Easy Cappuccino serije 3000 od omiljenog kapućina vas deli samo jedan dodir. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i velikom kapacitetu, možete da uživate u espresu, kafi i kapućinu od svežih zrna pritiskom na dugme.

Pogledajte sve prednosti

Uz veliki kapacitet i kompaktne dimenzije

Samo jedan dodir vas deli od omiljenog kapućina

  • Pet napitaka

  • Sistem Easy Cappuccino

  • Crna

Spoljna posuda za mleko, jednostavna za čišćenje i skladištenje isporučuje se u kompletu

Spoljna posuda za mleko, jednostavna za čišćenje i skladištenje isporučuje se u kompletu

Uživajte u kremastom kapućinu sa svojim omiljenim mlekom zahvaljujući spoljne posude za mleko, koja može da se pere u mašini za sudove. Jednostavno je odvojte od aparata i stavite u frižider kako biste dugo očuvali svežinu. Kapućino s bilo kojom vrstom mleka nikad nije bilo lakše napraviti.

20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

Naši noževi mlina su od 100% čiste keramike: izuzetno tvrdi i precizni kako biste mogli da uživate u barem 20.000 šoljica sveže kafe pune arome.

Uživajte u pet vrsta kafe nadohvat ruke, među kojima je i kapučino

Uživajte u pet vrsta kafe nadohvat ruke, među kojima je i kapučino

Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš automatski aparat za espreso u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

139

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

3

04/01/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Uredaj koristim manje od mjesec dana i za sada sam super zadovoljan. Jednostavan za upotrebu i odlicnog okusa kave kao i jednostavne priprave capucina. Prvu recenziju ne mogu pronaci ali je ova nakon kratke uporabe znacajnija. Jos sam u fazi isprobavanja kava i sljedeca recenzija slijedi kad se odlucim koja je po mom ukusu najbolja. Nije ni zanemariva estetska strana aparata koja je odlicna.

Prednosti

Jednostavnost priprave,kvaliteta okusa,dizajn...

Mane

Zasad nemam zamjerki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso

Datum upotrebe 2019-12-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso

Datum upotrebe 2019-12-04

04/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

Čini se na prvu ok

uredaj izgleda ok,dobrih karakteristika i jednostavne uporabe nadam se

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso

16/11/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski aparat za kavu. Jednostavno održavanje.

Vrhunski aparat za kavu. Vrlo jednostavno održavanje. Kava je izvrsne arome i okusa :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso

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