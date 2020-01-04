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Samo jedan dodir vas deli od omiljenog kapućina
Uz Philips Easy Cappuccino serije 3000 od omiljenog kapućina vas deli samo jedan dodir. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i velikom kapacitetu, možete da uživate u espresu, kafi i kapućinu od svežih zrna pritiskom na dugme.
Pet napitaka
Sistem Easy Cappuccino
Crna
Uživajte u kremastom kapućinu sa svojim omiljenim mlekom zahvaljujući spoljne posude za mleko, koja može da se pere u mašini za sudove. Jednostavno je odvojte od aparata i stavite u frižider kako biste dugo očuvali svežinu. Kapućino s bilo kojom vrstom mleka nikad nije bilo lakše napraviti.
Naši noževi mlina su od 100% čiste keramike: izuzetno tvrdi i precizni kako biste mogli da uživate u barem 20.000 šoljica sveže kafe pune arome.
Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš automatski aparat za espreso u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!
4.8
od 5
139
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Manza68
04/01/2020
Hrvatska
Odlican proizvod
Uredaj koristim manje od mjesec dana i za sada sam super zadovoljan. Jednostavan za upotrebu i odlicnog okusa kave kao i jednostavne priprave capucina. Prvu recenziju ne mogu pronaci ali je ova nakon kratke uporabe znacajnija. Jos sam u fazi isprobavanja kava i sljedeca recenzija slijedi kad se odlucim koja je po mom ukusu najbolja. Nije ni zanemariva estetska strana aparata koja je odlicna.
Prednosti
Jednostavnost priprave,kvaliteta okusa,dizajn...
Mane
Zasad nemam zamjerki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso
Datum upotrebe 2019-12-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso
Datum upotrebe 2019-12-04
Manza
04/12/2019
Hrvatska
Čini se na prvu ok
uredaj izgleda ok,dobrih karakteristika i jednostavne uporabe nadam se
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso
Zadar89
16/11/2019
Hrvatska
Vrhunski aparat za kavu. Jednostavno održavanje.
Vrhunski aparat za kavu. Vrlo jednostavno održavanje. Kava je izvrsne arome i okusa :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso