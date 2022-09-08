2 godine garancije
Obustavljeno
HD8862/09
Kuva 7 varijanti kafe
Automatski dodatak za penu od mleka
Crna boja
Pet koraka podešavanja mlina za kafu
Kada je reč o finoći mlevenja, ovaj aparat će vas uvek zadovoljiti. Različite mešavine kafe zahtevaju različite nivoe usitnjenosti da bi se razvio pun ukus. Stoga na ovom aparatu postoji pet podesivih postavki usitnjavanja pri mlevenju – od najfinijeg mlevenja za punokrvni espreso do najgrubljeg za laganiju kafu.
Robustni 100% keramički noževi mlina garantuju vam trenutke čistog uživanja u kafi u narednim godinama. Keramički materijal idealno melje omogućavajući ravnomeran protok vode i izdvajanje najčistije suštine zrna. A za razliku od drugih, uobičajenih mlinova, keramički materijal sprečava pregrevanje kafe i zagoreli ukus.
Efikasnost i lakoća upotrebe bile su ključne inspiracije kada je Saeco izumeo prvu grupu za kuvanje pre 30 godina. I do današnjeg dana ona ostaje pojam inspirisanog i odlučnog tehnološkog rešenja. Kao i uvek, neverovatno se lako čisti – jednostavno je uklonite i isperite pod česmom nekoliko sekundi, a zatim je vratite na jednako lak način.
4.0
od 5
7
Komentari
Румсто
08/09/2022
България
Verifikovani kupac
Супер продукт с много лесна употреба.
Кафето е страхотно. Лесен за употреба. Лесен за поддръжка и почистване
Prednosti
Много функции
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Иван123
18/06/2020
България
Надежден продукт
Ползвам го редовно вече 5 г. и още работи, като подръжката е лесна.
Prednosti
Напълно автоматизирана работа
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Kenoby
01/04/2016
България
Verifikovani kupac
Идеална за домашни условия
Лесна за употреба и почистване. Удобно е че може да се използва както с кафе на зърна, така и с мляно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина