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Sve serije

  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom

Obustavljeno

Saeco MinutoSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8862/09

4
| (7) Komentari
Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
Samo Saeco Minuto pruža pravi doživljaj od kafe u zrnu do šoljice uz maksimalnu praktičnost, vrhunske performanse i veliki kapacitet uz izuzetno kompaktne dimenzije
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Sa grupom za kuvanje koja se uklanja jednim dodirom

Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom

  • Kuva 7 varijanti kafe

  • Automatski dodatak za penu od mleka

  • Crna boja

  • Pet koraka podešavanja mlina za kafu

Precizno podesite punoću ukusa kafe pomoću 5 postavki mlina

Precizno podesite punoću ukusa kafe pomoću 5 postavki mlina

Kada je reč o finoći mlevenja, ovaj aparat će vas uvek zadovoljiti. Različite mešavine kafe zahtevaju različite nivoe usitnjenosti da bi se razvio pun ukus. Stoga na ovom aparatu postoji pet podesivih postavki usitnjavanja pri mlevenju – od najfinijeg mlevenja za punokrvni espreso do najgrubljeg za laganiju kafu.

Izvucite maksimalni ukus pomoću 100% keramičkih noževa mlina

Izvucite maksimalni ukus pomoću 100% keramičkih noževa mlina

Robustni 100% keramički noževi mlina garantuju vam trenutke čistog uživanja u kafi u narednim godinama. Keramički materijal idealno melje omogućavajući ravnomeran protok vode i izdvajanje najčistije suštine zrna. A za razliku od drugih, uobičajenih mlinova, keramički materijal sprečava pregrevanje kafe i zagoreli ukus.

Potpuno uklonjiva grupa za kuvanje može se očistiti za tili čas

Potpuno uklonjiva grupa za kuvanje može se očistiti za tili čas

Efikasnost i lakoća upotrebe bile su ključne inspiracije kada je Saeco izumeo prvu grupu za kuvanje pre 30 godina. I do današnjeg dana ona ostaje pojam inspirisanog i odlučnog tehnološkog rešenja. Kao i uvek, neverovatno se lako čisti – jednostavno je uklonite i isperite pod česmom nekoliko sekundi, a zatim je vratite na jednako lak način.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

7

Komentari

1

08/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Супер продукт с много лесна употреба.

Кафето е страхотно. Лесен за употреба. Лесен за поддръжка и почистване

Prednosti

Много функции

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

18/06/2020

България

България

Надежден продукт

Ползвам го редовно вече 5 г. и още работи, като подръжката е лесна.

Prednosti

Напълно автоматизирана работа

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

01/04/2016

България

България

Verifikovani kupac

Идеална за домашни условия

Лесна за употреба и почистване. Удобно е че може да се използва както с кафе на зърна, така и с мляно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

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  • Povrat u roku od 30 dana