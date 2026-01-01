Uvek čist aparat zahvaljujući automatskom čišćenju i uklanjanju kamenca

Saeco je projektovao ovaj aparat za pripremu espresa tako da automatski čisti sistem za pravljenje kafe vodom prilikom pokretanja ili isključivanja aparata. Zahvaljujući tome svaka šoljica kafe ima odličan i svež ukus. Redovno uklanjanje kamenca produžava vek trajanja aparata za pripremu espresa. Ovaj aparat će vas ne samo obavestiti o tome kada je potrebno obaviti uklanjanje kamenca, već će se automatizovani postupak uklanjanja kamenca pokrenuti na vašem aparatu i voditi vas jasnim porukama na ekranu u trenucima u kojima je potrebna vaša intervencija. Uklanjanje kamenca nikad nije bilo tako lako!