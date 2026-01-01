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HD8965/01
Uživajte u jedinstv. izboru od 16 specijaliteta sa samo 1 dodirom
Nakon 28 godina, kompanija Saeco ponovo je osmislila doživljaj „od zrna do šoljice“, uz novi GranBaristo. Elegantni aparat za espreso sa asortimanom revolucionarnih tehnologija koji kuva brže, pri većoj temperaturi, pruža veći izbor i unapređuje održavanje
Kuva 18 varijanti kafe
Ugrađeni bokal za mleko i dod. za penu
Crni čelik
Pet koraka podešavanja mlina za kafu
Radi svog komfora možete da stavite posudu za sakupljanje tečnosti i dodatak za pravljenje pene od mleka ili bokal za mleko aparata Saeco u mašinu za pranje sudova. Time ćete uštedeti vreme i osigurati higijensko čišćenje.
Nova najsavremenija grupa za kuvanje u ovom aparata za pripremu espresa dizajnirana je da smanji potrošnju vode u ciklusu ispiranja i do 80%. To znači da sada možete da pripremite više napitaka od kafe bez potrebe za dopunjavanjem rezervoara za vodu.
Saeco je projektovao ovaj aparat za pripremu espresa tako da automatski čisti sistem za pravljenje kafe vodom prilikom pokretanja ili isključivanja aparata. Zahvaljujući tome svaka šoljica kafe ima odličan i svež ukus. Redovno uklanjanje kamenca produžava vek trajanja aparata za pripremu espresa. Ovaj aparat će vas ne samo obavestiti o tome kada je potrebno obaviti uklanjanje kamenca, već će se automatizovani postupak uklanjanja kamenca pokrenuti na vašem aparatu i voditi vas jasnim porukama na ekranu u trenucima u kojima je potrebna vaša intervencija. Uklanjanje kamenca nikad nije bilo tako lako!
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