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  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
  • Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*

Obustavljeno

Serija 3000Airfryer L

HD9200/90

5
| (28) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*
Uživajte u zdravoj hrani koja je hrskava spolja i mekana unutra, zahvaljujući tehnologiji Rapid Air. Preuzmite aplikaciju HomeID da biste svakodnevno otkrivali stotine ukusnih recepata.
Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući tehnologiji Rapid Air

Hrana odličnog ukusa uz do 90% manje masti!*

  • Tehnologija Rapid Air

  • 4,1 l

  • Crna

Spremljeno kod kuće. Spremljeno lako.

Spremljeno kod kuće. Spremljeno lako.

Iskoristite pun potencijal svog Airfryer-a i spremajte ukusnija i zdravija jela. Otkrijte funkcije za uštedu vremena i poboljšajte kulinarske veštine da biste svaki dan spremali domaća jela u kojima ćete uživati i vi i vaša porodica.

Jednostavna upotreba i čišćenje

Jednostavna upotreba i čišćenje

Svi odvojivi delovi mogu da se peru u mašini za sudove. QuickClean korpa na Airfryer-u se lako pere jer ima nelepljivi premaz. Prženje na vazduhu znači da ni kuća neće biti prepuna mirisa koji prate uobičajeno prženje u fritezi.

Podesiva kontrola vremena i temperature

Podesiva kontrola vremena i temperature

Integrisani tajmer omogućava da podesite vreme pripreme u trajanju do 60 minuta. Funkcija automatskog isključivanja koristi zvučni alarm kao obaveštenje da je jelo gotovo. Komande temperature su potpuno podesive i omogućavaju da podesite optimalnu temperaturu za jelo koje spremate, do 200 stepeni. Možete da uživate u hrskavim, zlatnim krompirićima, grickalicama, ukusnoj piletini i drugim jelima, pripremljenim na pravoj temperaturi i u pravom trajanju.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

28

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продукта е невероятен

Продукта е невероятен с него храната става страхотна

Mane

Няма нито един недостатък

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Много хубав продукт

Харесва ми дизайна, върши много хубава работа, препоръчвам.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Невероятен продукт

Продукт който е незаменим помощник в съвременното домакинство за бързо и здравословно готвене! Изключително доволна от покупката му! Благодаря Ви!

Prednosti

Бързо и здравословно готвене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L

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  1. U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi

  2. U poređenju sa sadržajem masnoće u pripremljenoj piletini i svinjetini u odnosu na fritezu za prženje u dubokom ulju i prženje u voku.

  3. Dostupno samo u zemljama sa HomeID zajednicom

  4. Potrošnja energije za pripremanje pilećih prsa (AF postavka 160°C, bez zagrevanja) ili filea lososa (AF postavka 200°C, bez zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati mogu da variraju u zavisnosti od proizvoda.