2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija Rapid Air
4,1 l
Crna
Iskoristite pun potencijal svog Airfryer-a i spremajte ukusnija i zdravija jela. Otkrijte funkcije za uštedu vremena i poboljšajte kulinarske veštine da biste svaki dan spremali domaća jela u kojima ćete uživati i vi i vaša porodica.
Svi odvojivi delovi mogu da se peru u mašini za sudove. QuickClean korpa na Airfryer-u se lako pere jer ima nelepljivi premaz. Prženje na vazduhu znači da ni kuća neće biti prepuna mirisa koji prate uobičajeno prženje u fritezi.
Integrisani tajmer omogućava da podesite vreme pripreme u trajanju do 60 minuta. Funkcija automatskog isključivanja koristi zvučni alarm kao obaveštenje da je jelo gotovo. Komande temperature su potpuno podesive i omogućavaju da podesite optimalnu temperaturu za jelo koje spremate, do 200 stepeni. Možete da uživate u hrskavim, zlatnim krompirićima, grickalicama, ukusnoj piletini i drugim jelima, pripremljenim na pravoj temperaturi i u pravom trajanju.
5.0
od 5
28
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Aira33
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продукта е невероятен
Продукта е невероятен с него храната става страхотна
Mane
Няма нито един недостатък
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Много хубав продукт
Харесва ми дизайна, върши много хубава работа, препоръчвам.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L
Petiagd
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Невероятен продукт
Продукт който е незаменим помощник в съвременното домакинство за бързо и здравословно готвене! Изключително доволна от покупката му! Благодаря Ви!
Prednosti
Бързо и здравословно готвене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L
U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi
U poređenju sa sadržajem masnoće u pripremljenoj piletini i svinjetini u odnosu na fritezu za prženje u dubokom ulju i prženje u voku.
Dostupno samo u zemljama sa HomeID zajednicom
Potrošnja energije za pripremanje pilećih prsa (AF postavka 160°C, bez zagrevanja) ili filea lososa (AF postavka 200°C, bez zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati mogu da variraju u zavisnosti od proizvoda.