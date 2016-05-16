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  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
  • Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće

Obustavljeno

Saeco Incanto ExecutiveSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD9712/11

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće
Saeco Incanto Executive je besmrtno remek-delo dizajnirano za potpuno savršenstvo. Podesite do 8 postavki za savršeno pripremljen napitak baš po vašem ukusu. Dva bojlera garantuju profesionalne performanse i brzinu.
Pogledajte sve prednosti

Do savršenstva u šolji velikom brzinom

Uživajte u profesionalnom espresu kod kuće

  • Kuva 7 varijanti kafe

  • Ugrađeni bokal za mleko i dod. za penu

  • Nerđajući čelik

  • 8 koraka podešavanja mlina za kafu

Veoma ukusan vrući kapućino i late makijato jednim dodirom

Veoma ukusan vrući kapućino i late makijato jednim dodirom

Kako bi postigao neodolijvu kremastu konzistenciju pene, ugrađeni bokal za mleko dvaput pravi penu od mleka, uklanjajući mehuriće i nečistoće. Jednim pritiskom na dugme, slobodan pad baršunaste tečnosti prijatne temperature bez prskanja direktno će napuniti vašu šoljicu. Zahvaljujući moćnom dvostrukom bojleru, on može generisati paru za pravljenje pene od mleka i kuvati espreso odmah nakon toga radi dobijanja savršeno vrućih napitaka bez čekanja.

Izvucite maksimalni ukus pomoću 100% keramičkih noževa mlina

Izvucite maksimalni ukus pomoću 100% keramičkih noževa mlina

Robustni 100% keramički noževi mlina garantuju vam trenutke čistog uživanja u kafi u narednim godinama. Keramički materijal idealno melje omogućavajući ravnomeran protok vode i izdvajanje najčistije suštine zrna. A za razliku od drugih, uobičajenih mlinova, keramički materijal sprečava pregrevanje kafe i zagoreli ukus.

Specijaliteti s mlekom bez čekanja zahvaljujući dvostrukom bojleru

Specijaliteti s mlekom bez čekanja zahvaljujući dvostrukom bojleru

Možete da pripremite savršeno vruć espreso i kapućino jedan za drugim bez čekanja zahvaljujući moćnom dvostrukom bojleru. Dva zasebna sistema za grejanje obezbeđuju optimalne temperature kafe i pravljenja pene od mleka radi ostvarivanja profesionalnih performansi i brzine svaki put.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

16/05/2016

България

България

Verifikovani kupac

Отлична машина

Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

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  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.