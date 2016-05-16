2 godine garancije
Obustavljeno
Kuva 7 varijanti kafe
Ugrađeni bokal za mleko i dod. za penu
Nerđajući čelik
8 koraka podešavanja mlina za kafu
Kako bi postigao neodolijvu kremastu konzistenciju pene, ugrađeni bokal za mleko dvaput pravi penu od mleka, uklanjajući mehuriće i nečistoće. Jednim pritiskom na dugme, slobodan pad baršunaste tečnosti prijatne temperature bez prskanja direktno će napuniti vašu šoljicu. Zahvaljujući moćnom dvostrukom bojleru, on može generisati paru za pravljenje pene od mleka i kuvati espreso odmah nakon toga radi dobijanja savršeno vrućih napitaka bez čekanja.
Robustni 100% keramički noževi mlina garantuju vam trenutke čistog uživanja u kafi u narednim godinama. Keramički materijal idealno melje omogućavajući ravnomeran protok vode i izdvajanje najčistije suštine zrna. A za razliku od drugih, uobičajenih mlinova, keramički materijal sprečava pregrevanje kafe i zagoreli ukus.
Možete da pripremite savršeno vruć espreso i kapućino jedan za drugim bez čekanja zahvaljujući moćnom dvostrukom bojleru. Dva zasebna sistema za grejanje obezbeđuju optimalne temperature kafe i pravljenja pene od mleka radi ostvarivanja profesionalnih performansi i brzine svaki put.
5.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Росен
16/05/2016
България
Verifikovani kupac
Отлична машина
Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.