2 godine garancije
Obustavljeno
HD9911/90
Odlično grilovanje
Svestrano kuvanje
Površina koja se ne lepi
Otkrijte novi način grilovanja hrane zahvaljujući jedinstvenoj površini ovog Airfryer gril tiganja. Tehnologija Rapid Air omogućava pripremu hrane na zdraviji način zato što možete da koristite malo ulja ili da uopšte ne koristite ulje. Višak masnoće može lako da se odvaja tokom grilovanja zahvaljujući perforiranoj površini.
Teflonska površina vam omogućava da podjednako lako odvajate hranu kao što je stavljate. Na taj način dobijate savršeno grilovano meso, a možete da pripremate čak i najosetljivije vrste namirnica, poput ribe i povrća.
Površina je maksimalno povećana u odnosu na normalnu korpu, pa lako možete da pržite ili grilujete celu ribu, veliki odrezak ili izdašnu porciju povrća.
Komentari
Kada pečete ribu, u poređenju sa standardnom korpom Philips Airfryer.