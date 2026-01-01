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Avance CollectionAirfryer dodatak za gril tiganj

HD9911/90

Airfryer Grill Pan
Dobijte savršenu, zdraviju grilovanu ribu, meso i povrće zahvaljujući tehnologiji Rapid Air u kombinaciji sa jedinstvenom perforiranom površinom sa tipičnim žlebovima. Zahvaljujući površini koja se ne lepi, hrana se lako odvaja, a čišćenje je veoma jednostavno.
Pogledajte sve prednosti

Za ukusno prženje i roštilj bez lepljenja!

Airfryer Grill Pan

  • Odlično grilovanje

  • Svestrano kuvanje

  • Površina koja se ne lepi

Perforirana površina za idealan Rapid Air protok vazduha tokom grilovanja

Otkrijte novi način grilovanja hrane zahvaljujući jedinstvenoj površini ovog Airfryer gril tiganja. Tehnologija Rapid Air omogućava pripremu hrane na zdraviji način zato što možete da koristite malo ulja ili da uopšte ne koristite ulje. Višak masnoće može lako da se odvaja tokom grilovanja zahvaljujući perforiranoj površini.

Vrhunski teflonski tiganja za lako odvajanje hrane

Teflonska površina vam omogućava da podjednako lako odvajate hranu kao što je stavljate. Na taj način dobijate savršeno grilovano meso, a možete da pripremate čak i najosetljivije vrste namirnica, poput ribe i povrća.

Maksimalna površina omogućava vam da grilujete čak i celu ribu

Površina je maksimalno povećana u odnosu na normalnu korpu, pa lako možete da pržite ili grilujete celu ribu, veliki odrezak ili izdašnu porciju povrća.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Kada pečete ribu, u poređenju sa standardnom korpom Philips Airfryer.