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Avance Collection Airfryer dodatak za gril tiganj
Obustavljeno
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HD9911/90
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Dobijte savršenu, zdraviju grilovanu ribu, meso i povrće zahvaljujući tehnologiji Rapid Air u kombinaciji sa jedinstvenom perforiranom površinom sa tipičnim žlebovima. Zahvaljujući površini koja se ne lepi, hrana se lako odvaja, a čišćenje je veoma jednostavno.