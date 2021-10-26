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  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
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  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu
  • Više frizura uz dodatnu negu

Obustavljeno

AdvancedAir Styler

HP8656/00

4.6
| (141) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Više frizura uz dodatnu negu
Philips Air Styler Advanced za jednostavne frizure svaki dan. Topli vazduh se ravnomerno distribuira kroz četku, dok jonska nega doprinosi većem sjaju kose.
Pogledajte sve prednosti

Više frizura uz dodatnu negu

  • 5 dodataka za oblikovanje

  • Ravnomerno raspoređivanje toplote

  • Jonska nega

  • Postavka temperature ThermoProtect

Manje pregrevanja zahvaljujući tehnologiji Even Heat Distribution

Tehnologija Even Heat Distribution pruža maksimalnu zaštitu za kosu od pregrevanja i na taj način doprinosi održavanju zdravog i sjajnog izgleda.

Veća nega uz jonsko kondicioniranje za sjajnu, poslušnu kosu

Veća nega uz jonsko kondicioniranje za sjajnu, poslušnu kosu

Jonsko kondicioniranje omogućava sušenje bez statičkog naelektrisanja. Naelektrisani negativni joni eliminišu statički elektricitet u kosi i uglačavaju kutikule kose da bi se pojačao sjaj kose. Rezultat je glatka i poslušna kosa koja prelepo sija.

5 dodataka

Ovaj Air Styler ima 5 dodataka za kreiranje različitih frizura – od prirodnog ravnog izgleda do definisanih talasa i volumena u korenu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

141

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

26/10/2021

Srbija

Srbija

Najsavršeniji proizvod za kosu

Otkad imam ovaj proizvod, ne mogu da živim bez njega. Suši kovrdžavu/talasastu kosu ravnomerno i tako ostaje do sledećeg pranja. Nadam se da će opet biti dostupan kod nas, jer su ga povukli iz prodaje, jer ja stvarno ne znam šta bih bez njega. :)

Prednosti

Sve - sušenje i ispravljanje kose u jednom, kosa je ravna za manje od 5 minuta.

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced HP8656/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced HP8656/00 Air Styler

31/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

kvalitetan proizvod

KVALITETA, DIZAJN I VRHUNSKI MATERIJAL - GARANCIJA LIJEPE FRIZURE BEZ OŠTEĆENJA KOSE...... MOJA PREPORUKA. RUŽICA OSIJEK

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced HP8656/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced HP8656/00 Air Styler

12/06/2018

България

България

Жена ми остана доволна

В началото жена ми не го хареса, но след като и показах как да го ползва, не иска да си помисля за друг уред. Не може да изправи косата, както с преса, но резултата е добър. Освен това си прави различни прически и всички са добре. Единствено е малко голям като размери, но не е проблем да се ползва. Най-важното предимство - прави и косата много мека, много лесна за разресване. В крайна сметка, ако някой очаква изправяне, както с преса - няма да стане, но ако искате да си опазите косата от високите температури на пресата - това е положението.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced HP8656/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced HP8656/00 Air Styler

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  • Posebne ponude
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