2 godine garancije
Obustavljeno
5 dodataka za oblikovanje
Ravnomerno raspoređivanje toplote
Jonska nega
Postavka temperature ThermoProtect
Tehnologija Even Heat Distribution pruža maksimalnu zaštitu za kosu od pregrevanja i na taj način doprinosi održavanju zdravog i sjajnog izgleda.
Jonsko kondicioniranje omogućava sušenje bez statičkog naelektrisanja. Naelektrisani negativni joni eliminišu statički elektricitet u kosi i uglačavaju kutikule kose da bi se pojačao sjaj kose. Rezultat je glatka i poslušna kosa koja prelepo sija.
Ovaj Air Styler ima 5 dodataka za kreiranje različitih frizura – od prirodnog ravnog izgleda do definisanih talasa i volumena u korenu.
4.6
od 5
141
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Lilly992
26/10/2021
Srbija
Najsavršeniji proizvod za kosu
Otkad imam ovaj proizvod, ne mogu da živim bez njega. Suši kovrdžavu/talasastu kosu ravnomerno i tako ostaje do sledećeg pranja. Nadam se da će opet biti dostupan kod nas, jer su ga povukli iz prodaje, jer ja stvarno ne znam šta bih bez njega. :)
Prednosti
Sve - sušenje i ispravljanje kose u jednom, kosa je ravna za manje od 5 minuta.
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced HP8656/00 Air Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced HP8656/00 Air Styler
ružica63
31/08/2018
Hrvatska
kvalitetan proizvod
KVALITETA, DIZAJN I VRHUNSKI MATERIJAL - GARANCIJA LIJEPE FRIZURE BEZ OŠTEĆENJA KOSE...... MOJA PREPORUKA. RUŽICA OSIJEK
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced HP8656/00 Air Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced HP8656/00 Air Styler
Телбийски
12/06/2018
България
Жена ми остана доволна
В началото жена ми не го хареса, но след като и показах как да го ползва, не иска да си помисля за друг уред. Не може да изправи косата, както с преса, но резултата е добър. Освен това си прави различни прически и всички са добре. Единствено е малко голям като размери, но не е проблем да се ползва. Най-важното предимство - прави и косата много мека, много лесна за разресване. В крайна сметка, ако някой очаква изправяне, както с преса - няма да стане, но ако искате да си опазите косата от високите температури на пресата - това е положението.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced HP8656/00 Air Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced HP8656/00 Air Styler