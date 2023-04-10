Pojmovi za pretragu

    Advanced/ProCare Četka na uvlačenje

    CP1939/01

    Zamenska Retrac četka

    Dodatak sa Retrac četkom omogućava vam da istovremeno sušite i oblikujete kosu. Suši kosu, smanjuje neposlušnost i povećava volumen.

    Gde mogu kupiti ovaj rezervni deo?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Spisak servisnih partnera
    Podrška korisnicima

    Kompatibilni proizvodi

    Zamenska Retrac četka

    Proverite kompatibilnost ispod

    • Aparat za oblikovanje kose
    • Tamnoplava-crna

    Tehničke specifikacije

    • Zamenljivi deo

      Pogodno za modele za negu kose
      HP8656/00
    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

