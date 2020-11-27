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  • Brijanje tik uz kožu
  • Brijanje tik uz kožu
  • Brijanje tik uz kožu

Obustavljeno

Shaver series 3000Električni aparat za brijanje

HQ6695/16

4
| (5) Komentari
Brijanje tik uz kožu
Model HQ6695 razvijen je da bi vam pružio prijatno brijanje tik uz kožu po prihvatljivoj ceni. Sistem Reflex Action u kombinaciji sa tehnologijom Super Lift & Cut garantuje glatko i prijatno brijanje.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Brijanje tik uz kožu

Tehnologija brijanja Super Lift & Cut sa sistemom dva sečiva

Tehnologija brijanja Super Lift & Cut sa sistemom dva sečiva

Sistem dva sečiva na aparatu za brijanje kompanije Philips – prvo sečivo podiže dlačice, a drugo ih seče tik uz kožu.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata, čime se postiže fleksibilno, glatko brijanje.

Glave koje se zasebno pomeraju

Glave koje se zasebno pomeraju

Postavite sečiva Philips aparata za brijanje bliže koži, čime se postiže neverovatno prijanjanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

5

Komentari

4
1

27/11/2020

Polska

Polska

15 lat pracy

TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie

Prednosti

cicha, skuteczna, wytrzymała

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

25/06/2020

România

România

Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor

Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

12/09/2019

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Vynikající holicí strojek

Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.

Prednosti

jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

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