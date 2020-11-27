2 godine garancije
Obustavljeno
HQ6695/16
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Sistem dva sečiva na aparatu za brijanje kompanije Philips – prvo sečivo podiže dlačice, a drugo ih seče tik uz kožu.
Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata, čime se postiže fleksibilno, glatko brijanje.
Postavite sečiva Philips aparata za brijanje bliže koži, čime se postiže neverovatno prijanjanje.
4.0
od 5
5
Komentari
j@Jacek
27/11/2020
Polska
15 lat pracy
TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie
Prednosti
cicha, skuteczna, wytrzymała
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
alupiteguS
25/06/2020
România
Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor
Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Canvas
12/09/2019
Česká republika
Verifikovani kupac
Vynikající holicí strojek
Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.
Prednosti
jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek