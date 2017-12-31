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  • Brzo. Precizno. Efikasno.
  • Brzo. Precizno. Efikasno.
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Obustavljeno

Shaver series 3000Električni aparat za brijanje

HQ8270/17

4.5
| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Brzo. Precizno. Efikasno.
Tri trake na Speed-XL glavama za brijanje ovog Philips električnog aparata pružaju 50% veću površinu brijača za brzo i glatko brijanje.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Brzo. Precizno. Efikasno.

  • Sa indikatorom nivoa baterije

SmartTouch Contour Following: za brzo i efikasno brijanje

SmartTouch Contour Following: za brzo i efikasno brijanje

Omogućava da 3 glave za brijanje sve vreme propisno dodiruju kožu kako bi brijanje bilo brzo i efikasno.

FastRinse sa antibakterijskom oblogom iznutra

FastRinse sa antibakterijskom oblogom iznutra

Antibakterijska obloga unutar jedinice za brijanje omogućava ispiranje brijača u roku od nekoliko sekundi.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Ovaj električni aparat za brijanje je opremljen izuzetno tankim glavama sa prorezima za brijanje dugih dlačica i otvorima za brijanje čak i najkraće čekinjaste brade.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.5

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

31/12/2017

България

България

Отлична

Единствената бръсначка, която успява да ме избръсне вече доста години, при това без никакви функционални, или качествени проблеми.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Електрическа самобръсначка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Електрическа самобръсначка

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Holicí strojek

Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i praktyczny produkt

Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

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  • Povrat u roku od 30 dana