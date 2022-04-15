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Shaver series 3000 Električni aparat za brijanje
Obustavljeno
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HQ8270/17
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Da li mogu da punim Philips aparat za brijanje nakon svakog brijanja?
Zaštitni poklopac
Electric shaver & ShaverGranični okvir glave za brijanje
Strujni adapter
Adapter za napajanje HQ8505
ShaversČetka za čišćenje
Jet Clean rastvor za čišćenje
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