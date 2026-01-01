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HR1456/70
Zabavno i jednostavno miksovanje
Philips miкser vam pomaže da napravite izvrsne domaće torte, pite i hleb. Njegov snažni motor od 175 W, 5 brzina, trakasti dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo učiniće mućenje zabavnim i jednostavnim.
300 W
5 brzina i turbo funkcija
Dodaci za mućenje od nerđajućeg čelika
Spiralni dodaci za testo
Više brzina i turbo funkcija za savršene rezultate.
Par dodataka za mućenje od nerđajućeg čelika i spiralnih dodataka za testo za vaš Philips mikser kako bi svi vaši recepti bili savršeno umućeni i umešeni.
Štipaljka za skladištenje kabla omogućava da vaša kuhinja bude uredna.
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