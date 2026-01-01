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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70

Obustavljeno

Daily CollectionRučni mikseri

HR1456/70

Zabavno i jednostavno miksovanje

Philips miкser vam pomaže da napravite izvrsne domaće torte, pite i hleb. Njegov snažni motor od 175 W, 5 brzina, trakasti dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo učiniće mućenje zabavnim i jednostavnim.

Pogledajte sve prednosti

Mikser za izvrstan desert i domaću tortu

Zabavno i jednostavno miksovanje

  • 300 W

  • 5 brzina i turbo funkcija

  • Dodaci za mućenje od nerđajućeg čelika

  • Spiralni dodaci za testo

Više postavki brzine i funkcija turbo

Više postavki brzine i funkcija turbo

Više brzina i turbo funkcija za savršene rezultate.

Dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo u kompletu

Dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo u kompletu

Par dodataka za mućenje od nerđajućeg čelika i spiralnih dodataka za testo za vaš Philips mikser kako bi svi vaši recepti bili savršeno umućeni i umešeni.

Hvataljka za odlaganje kabla

Hvataljka za odlaganje kabla

Štipaljka za skladištenje kabla omogućava da vaša kuhinja bude uredna.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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