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Daily Collection Ručni mikseri

Obustavljeno

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Daily CollectionRučni mikseri

HR1456/70

Daily Collection Ručni mikseri

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

User Manual Philips

  • PDF datoteka, 624.2 kB
  • 13 March 2026

Philips miкser vam pomaže da napravite izvrsne domaće torte, pite i hleb. Njegov snažni motor od 175 W, 5 brzina, trakasti dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo učiniće mućenje zabavnim i jednostavnim.

  • PDF datoteka
  • 19 October 2026

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