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Daily Collection Ručni mikseri
Obustavljeno
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HR1456/70
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User Manual Philips
Philips miкser vam pomaže da napravite izvrsne domaće torte, pite i hleb. Njegov snažni motor od 175 W, 5 brzina, trakasti dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo učiniće mućenje zabavnim i jednostavnim.
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