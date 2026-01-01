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HR1562/03
Jednostavno pripremite domaće poslastice
Philips mikser vam pomaže da napravite ukusne domaće delikatese za celu porodicu. Njegov snažni motor od 300 W, 5 brzina i dodaci za mućenje pomažu vam da lako dobijete željeni rezultat.
300 W
5 brzina i turbo funkcija
Dodaci za mućenje od nerđajućeg čelika
Spiralni dodaci za testo
Snažan motor od 300 W sposoban da izađe na kraj sa velikim brojem namirnica.
Više brzina i turbo funkcija za savršene rezultate.
Par dodataka za mućenje od nerđajućeg čelik za sve vaše recepte kako biste mutili i mešali do savršenstva.
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