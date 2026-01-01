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  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice

Obustavljeno

Mikser

HR1562/03

Jednostavno pripremite domaće poslastice

Philips mikser vam pomaže da napravite ukusne domaće delikatese za celu porodicu. Njegov snažni motor od 300 W, 5 brzina i dodaci za mućenje pomažu vam da lako dobijete željeni rezultat.

Pogledajte sve prednosti

Snažni motor od 300 W

Jednostavno pripremite domaće poslastice

  • 300 W

  • 5 brzina i turbo funkcija

  • Dodaci za mućenje od nerđajućeg čelika

  • Spiralni dodaci za testo

Snažni motor od 300 W

Snažni motor od 300 W

Snažan motor od 300 W sposoban da izađe na kraj sa velikim brojem namirnica.

Više postavki brzine i funkcija turbo

Više postavki brzine i funkcija turbo

Više brzina i turbo funkcija za savršene rezultate.

Mutite i mešajte do savršenstva

Mutite i mešajte do savršenstva

Par dodataka za mućenje od nerđajućeg čelik za sve vaše recepte kako biste mutili i mešali do savršenstva.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana