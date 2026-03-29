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Mikser

HR1562/03

Mikser

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

Philips mikser vam pomaže da napravite ukusne domaće delikatese za celu porodicu. Njegov snažni motor od 300 W, 5 brzina i dodaci za mućenje pomažu vam da lako dobijete željeni rezultat.

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  • 29 March 2026

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