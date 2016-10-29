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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20

Obustavljeno

Viva kolekcijaSokovnik

HR1864/20

4.8

| (32) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Najviše soka. Na najlakši način.

Ovaj Philips sokovnik izdvaja još više soka iz voća i povrća. Čišćenje može da se obavi za 1 minut zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji „QUICKClean“. Počastite se zadovoljstvom zdravog domaćeg soka svaki dan.

Pogledajte sve prednosti

Do 2 l soka odjednom i čišćenje za 1 minut

Najviše soka. Na najlakši način.

  • 700 W

  • QuickClean

  • 2 l, XL otvor

  • Levak

Funkcija prethodnog čišćenja ispira neželjena vlakna

Funkcija prethodnog čišćenja ispira neželjena vlakna

Ovaj Philips sokovnik je prvi centrifugalni sokovnik na tržištu sa funkcijom prethodnog čišćenja. Ako sipate vodu u potiskivač, možete da kreirate fontanu s vodom u uređaju, koja će isprati sva neželjena vlakna s poklopca i olakšati čišćenje sita.

Brzo i jednostavno sastavljanje svih delova

Brzo i jednostavno sastavljanje svih delova

Brzo i jednostavno sastavljanje svih delova.

Providna posuda za pulpu omogućava jednostavnu proveru količine pulpe

Providna posuda za pulpu omogućava jednostavnu proveru količine pulpe

Uživajte u istinski interaktivnom iskustvu ceđenja soka. Poklopac i posuda za pulpu su prozirni kako biste mogli da pratite ceđenje voća i povrća. Takođe možete odmah da primetite kada se posuda napuni, što znači da ju je potrebno isprazniti.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

32

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

29/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Viva Collect je ispunio moja očekivanja

Zaista sam oduševljena Viva Collect sokovnikom. Jednostavnost i brzina pripreme hrane, lagano i brzo rastavljanje i čišćenje, da bi na kraju uživala u prefinim okusima i bojama pripremljenih napitaka. Odličan proizvod!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1864/20 Sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1864/20 Sokovnik

17/03/2021

България

България

Продуктът има много добри характеристики

Продуктът има много добри характеристики. Смила за секунди всичко, което попадне в него без никакви компромиси. Много лесно за почистване. Заслужава си!

Prednosti

Изключително лесно се почиства. За секунди смила всичко и прави висококачествен сок.

Mane

няма такива

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1864/20 Сокоизстисквачка

Datum upotrebe 2019-03-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1864/20 Сокоизстисквачка

Datum upotrebe 2019-03-17

20/07/2015

България

България

Отличен уред

Най-компактния уред за възможностите си от този вид който съм виждал.Напълно функционален съобразно описаниет си, наистина се вчисти бързо, само едно...не се опитвайте да чистите "смилащият" елемент с гъба, защото остават частици от същата по него. Най-добри и бързи резултати се постигат с четка с дълъг PVC "косъм/. Имам уреда от 2 месеца и го "накъсвам" от ползване /моркови, ябълки, цвекло, домат, праскови, цитруси и нар - досега..:-)/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1864/20 Сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1864/20 Сокоизстисквачка

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