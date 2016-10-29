Obustavljeno
Najviše soka. Na najlakši način.
Ovaj Philips sokovnik izdvaja još više soka iz voća i povrća. Čišćenje može da se obavi za 1 minut zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji „QUICKClean“. Počastite se zadovoljstvom zdravog domaćeg soka svaki dan.
700 W
QuickClean
2 l, XL otvor
Levak
Ovaj Philips sokovnik je prvi centrifugalni sokovnik na tržištu sa funkcijom prethodnog čišćenja. Ako sipate vodu u potiskivač, možete da kreirate fontanu s vodom u uređaju, koja će isprati sva neželjena vlakna s poklopca i olakšati čišćenje sita.
Brzo i jednostavno sastavljanje svih delova.
Uživajte u istinski interaktivnom iskustvu ceđenja soka. Poklopac i posuda za pulpu su prozirni kako biste mogli da pratite ceđenje voća i povrća. Takođe možete odmah da primetite kada se posuda napuni, što znači da ju je potrebno isprazniti.
4.8
od 5
32
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Sneki
29/10/2016
Hrvatska
Viva Collect je ispunio moja očekivanja
Zaista sam oduševljena Viva Collect sokovnikom. Jednostavnost i brzina pripreme hrane, lagano i brzo rastavljanje i čišćenje, da bi na kraju uživala u prefinim okusima i bojama pripremljenih napitaka. Odličan proizvod!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1864/20 Sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1864/20 Sokovnik
Мира666
17/03/2021
България
Продуктът има много добри характеристики
Продуктът има много добри характеристики. Смила за секунди всичко, което попадне в него без никакви компромиси. Много лесно за почистване. Заслужава си!
Prednosti
Изключително лесно се почиства. За секунди смила всичко и прави висококачествен сок.
Mane
няма такива
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1864/20 Сокоизстисквачка
Datum upotrebe 2019-03-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1864/20 Сокоизстисквачка
Datum upotrebe 2019-03-17
Verdered
20/07/2015
България
Отличен уред
Най-компактния уред за възможностите си от този вид който съм виждал.Напълно функционален съобразно описаниет си, наистина се вчисти бързо, само едно...не се опитвайте да чистите "смилащият" елемент с гъба, защото остават частици от същата по него. Най-добри и бързи резултати се постигат с четка с дълъг PVC "косъм/. Имам уреда от 2 месеца и го "накъсвам" от ползване /моркови, ябълки, цвекло, домат, праскови, цитруси и нар - досега..:-)/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1864/20 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1864/20 Сокоизстисквачка