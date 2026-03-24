ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

Viva kolekcija Sokovnik

Obustavljeno

Podrška

Viva kolekcijaSokovnik

HR1864/20

Viva kolekcija Sokovnik

Obustavljeno

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Eco passport Philips Viva Collection Juicer - English (US)

  • PDF datoteka, 209.7 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Juicer HR1864/20 - English (US)

  • PDF datoteka, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo