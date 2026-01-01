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Sve serije

  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00

Obustavljeno

Robust CollectionBlender

HR2181/00

Kulinarske alatke koje će trajati veoma dugo

Uživajte u savršeno glatkoj obradi zahvaljujući inovativnom sistemu sa dva sečiva. Philips blender HR2181/00 deo je kolekcije Philips Robust, serije izdržljivih kuhinjskih alatki koje svakodnevno kuvanje kod kuće pretvaraju u zadovoljstvo.

Pogledajte sve prednosti

Blender za glatku obradu u jednoj sesiji

Kulinarske alatke koje će trajati veoma dugo

  • 850 W

  • Staklena posuda zapremine 2 litra

  • dvostruki sistem sečiva

  • 5 brzina i impulsni režim

Ovalni stakleni bokal od 2 l otporan na grebanje

Ovalni stakleni bokal od 2 l otporan na grebanje

Bokal od 2 l izrađen je od visokokvalitetnog borosilikatnog stakla koje je otporno na grebanje i omogućava obradu vrućih namirnica. Jedinstveni ovalni oblik osigurava savršen tok namirnica koji garantuje glatke rezultate. Ovalni bokal se lako može uskladištiti u vratima frižidera radi direktnog hlađenja sveže napravljenih mešavina.

Funkcija automatskog ubrzanja, 5 brzina i impulsni režim

Funkcija automatskog ubrzanja, 5 brzina i impulsni režim

Funkcija automatskog ubrzanja postepeno povećava brzinu od 0 do 11.000 obrtaja u minutu tokom 15 sekundi. Čak i najkomplikovaniji recepti mogu se pripremiti u jednom potezu.

Površine koje se lako čiste i bokal koji može da se pere u mašini za sudove

Ovaj Philips blender je lak za čišćenje zahvaljujući svojim površinama koje se lako čiste i dodacima koji mogu da se peru u mašini za sudove.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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