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HR2181/00
Kulinarske alatke koje će trajati veoma dugo
Uživajte u savršeno glatkoj obradi zahvaljujući inovativnom sistemu sa dva sečiva. Philips blender HR2181/00 deo je kolekcije Philips Robust, serije izdržljivih kuhinjskih alatki koje svakodnevno kuvanje kod kuće pretvaraju u zadovoljstvo.
850 W
Staklena posuda zapremine 2 litra
dvostruki sistem sečiva
5 brzina i impulsni režim
Bokal od 2 l izrađen je od visokokvalitetnog borosilikatnog stakla koje je otporno na grebanje i omogućava obradu vrućih namirnica. Jedinstveni ovalni oblik osigurava savršen tok namirnica koji garantuje glatke rezultate. Ovalni bokal se lako može uskladištiti u vratima frižidera radi direktnog hlađenja sveže napravljenih mešavina.
Funkcija automatskog ubrzanja postepeno povećava brzinu od 0 do 11.000 obrtaja u minutu tokom 15 sekundi. Čak i najkomplikovaniji recepti mogu se pripremiti u jednom potezu.
Ovaj Philips blender je lak za čišćenje zahvaljujući svojim površinama koje se lako čiste i dodacima koji mogu da se peru u mašini za sudove.
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