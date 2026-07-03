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Robust Collection Blender

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Robust CollectionBlender

HR2181/00

Robust Collection Blender

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

Uživajte u savršeno glatkoj obradi zahvaljujući inovativnom sistemu sa dva sečiva. Philips blender HR2181/00 deo je kolekcije Philips Robust, serije izdržljivih kuhinjskih alatki koje svakodnevno kuvanje kod kuće pretvaraju u zadovoljstvo.

  • PDF datoteka
  • 3 July 2026

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