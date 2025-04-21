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Seckajte poput profesionalnog kuvara
Konačno možete da seckate poput kuvara. Seckalica Philips OnionChef sa tehnologijom ChopDrop daje suve, pravilne komade crnog luka i drugih sastojaka. Zahvaljujući odvojenom sečivu velike brzine takođe možete da meljete meso, seckate začinsko bilje i još mnogo toga.
Seckalica
Tehnologija ChopDrop
2 funkcije: grubo i fino
Automatski izbor brzine
Imajući u vidu koliko je neprijatno i teško seckanje crnog luka, Philips je pametno razvio tehnologiju ChopDrop koja vam omogućava da ih s lakoćom isečete kao profesionalni kuvar. Jedinstveno dizajnirana komora zadržava luk unutra, dok ga tri oštra sečiva seckaju. Kada komadi dostignu optimalnu veličinu, ispuštaju se u činiju: suvi i pravilni svaki put. Savršeno rešenje za crni luk, ali i za drugo povrće, voće, sir, koštunjave plodove itd.
Snažan motor od 500 W seckalice Philips OnionChef osigurava da brzo i lako možete seći čak i tvrde namirnice.
Seckalica Philips OnionChef opremljena je oštrim sečivima od nerđajućeg čelika. Tri fina sečiva s tehnologijom ChopDrop osiguravaju suvo i pravilno sečenje nežnih namirnica bez efekta pasiranja. Zasebno dostupan nož za seckanje velikom brzinom, međutim, u stanju je da seče čak i tvrde namirnice.
4.3
od 5
60
Komentari
87%
preporučuje ovaj proizvod
Pannika007
21/04/2025
Magyarország
Meg vagyunk elégedve
Zöldség szeletelésére nagyon jó, szeretjük és sokat használjuk amikor salátát készítünk. Viszont sajtot nem jó vele szeletelni, mondjuk nincs is ráírva 😅 :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 Salátakészítő
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 Salátakészítő
Kaleda
17/12/2024
Lietuva
Mėgstamiausios salotos supjaustytos su šia pjausty
Kas kartą supjausčius daržoves ir paruošus salotas naudojant šią pjaustyklę gaunasi tobulai
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė
strazdaite
16/12/2024
Lietuva
Smulkina tobulai
Smulkina tobulai įvairiomis formomis. Naudoju dažnai, neturiu nusiskundimų.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė