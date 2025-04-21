ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef

Obustavljeno

Viva CollectionOnionChef

HR2505/90

4.3

| (60) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod

Seckajte poput profesionalnog kuvara

Konačno možete da seckate poput kuvara. Seckalica Philips OnionChef sa tehnologijom ChopDrop daje suve, pravilne komade crnog luka i drugih sastojaka. Zahvaljujući odvojenom sečivu velike brzine takođe možete da meljete meso, seckate začinsko bilje i još mnogo toga.

Pogledajte sve prednosti

Seckajte luk, meljite meso i radite još mnogo toga

Seckajte poput profesionalnog kuvara

  • Seckalica

  • Tehnologija ChopDrop

  • 2 funkcije: grubo i fino

  • Automatski izbor brzine

Tehnologija ChopDrop

Tehnologija ChopDrop

Imajući u vidu koliko je neprijatno i teško seckanje crnog luka, Philips je pametno razvio tehnologiju ChopDrop koja vam omogućava da ih s lakoćom isečete kao profesionalni kuvar. Jedinstveno dizajnirana komora zadržava luk unutra, dok ga tri oštra sečiva seckaju. Kada komadi dostignu optimalnu veličinu, ispuštaju se u činiju: suvi i pravilni svaki put. Savršeno rešenje za crni luk, ali i za drugo povrće, voće, sir, koštunjave plodove itd.

Snažni motor od 500 W

Snažni motor od 500 W

Snažan motor od 500 W seckalice Philips OnionChef osigurava da brzo i lako možete seći čak i tvrde namirnice.

Oštra sečiva od nerđajućeg čelika

Seckalica Philips OnionChef opremljena je oštrim sečivima od nerđajućeg čelika. Tri fina sečiva s tehnologijom ChopDrop osiguravaju suvo i pravilno sečenje nežnih namirnica bez efekta pasiranja. Zasebno dostupan nož za seckanje velikom brzinom, međutim, u stanju je da seče čak i tvrde namirnice.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.3

od 5

60

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

21/04/2025

Magyarország

Magyarország

Meg vagyunk elégedve

Zöldség szeletelésére nagyon jó, szeretjük és sokat használjuk amikor salátát készítünk. Viszont sajtot nem jó vele szeletelni, mondjuk nincs is ráírva 😅 :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 Salátakészítő

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR1388/80 Salátakészítő

17/12/2024

Lietuva

Lietuva

Mėgstamiausios salotos supjaustytos su šia pjausty

Kas kartą supjausčius daržoves ir paruošus salotas naudojant šią pjaustyklę gaunasi tobulai

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė

16/12/2024

Lietuva

Lietuva

Smulkina tobulai

Smulkina tobulai įvairiomis formomis. Naudoju dažnai, neturiu nusiskundimų.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana