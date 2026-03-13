Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
Registracija garancije
Priprema hrane
Sve serije
Viva Collection OnionChef
Obustavljeno
Podrška
HR2505/90
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection OnionChef HR2505/90 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection OnionChef
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo