2 godine garancije
Obustavljeno
800 W snage za blendiranje
SpeedTouch sa smernicama za brzinu
Posuda za miks. u pokretu, spiralizator
Jednostavno čišćenje
Naš snažni i izdržljivi motor od 800 W pruža svu snagu potrebnu za pripremu omiljenih zdravih domaćih obroka za samo nekoliko minuta.
Kompanija Philips udružila se sa univerzitetom u Štutgartu kako bi razvila ProMix, za brže i postojanije blendiranje. Ova jedinstvena, napredna tehnologija koristi oblik trougla radi postizanja optimalnog protoka hrane i maksimalnih performansi, uz najbolje rezultate svaki put.
Želite više snage dok blendirate? Samo pritisnite dugme za turbo funkciju. Intuitivne promenljive brzine omogućavaju vam da lako povećavate snagu bez menjanja postavki. Započnite sporo da biste izbegli prskanje i postepeno pritiskajte jače dok ne dostignete željenu brzinu za svaki recept i sastojak.
5.0
od 5
278
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Sejn10
12/08/2024
Srbija
Za svaku preporuku!
Pre svega zaista snazan blender. Super mi je sto kad krenem sa radom, ne prska mi nista i imam turbo rezim rada ako mi je potrebno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva kolekcija HR2621/90 ProMix ručni blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva kolekcija HR2621/90 ProMix ručni blender
Martiva
19/06/2022
Hrvatska
Jedan gadget za sve
Napokon ne trebam 10 raznih aparata razbacanih po kuhinji! Super za ubrzati i učiniti zabavnijim rezuckanje povrća i voća, pripremu smoothia za kojeg odmah imaš i boćicu, …
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Kitkat31
16/06/2022
Hrvatska
Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!
Snazan i ne zauzima puno mjesta, sa stapnim mikserom radim i najkremastije smoothije i blendam umake i juhe. Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser