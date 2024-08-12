ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
  • Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!

Obustavljeno

Viva kolekcijaProMix ručni blender

HR2657/90

5
| (278) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!
Novi ProMix ručni blender iz kolekcije Viva sa raznim dodacima pomaže vam da pravite bezbroj zdravih grickalica i obroka.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u zdravim jelima kod kuće ili u pokretu

Blendirajte. Seckajte. Pravite spirale. Probajte!

  • 800 W snage za blendiranje

  • SpeedTouch sa smernicama za brzinu

  • Posuda za miks. u pokretu, spiralizator

  • Jednostavno čišćenje

Snažni motor od 800 W za odlične rezultate

Snažni motor od 800 W za odlične rezultate

Naš snažni i izdržljivi motor od 800 W pruža svu snagu potrebnu za pripremu omiljenih zdravih domaćih obroka za samo nekoliko minuta.

Tehnologija ProMix za brzo, postojanije blendiranje

Tehnologija ProMix za brzo, postojanije blendiranje

Kompanija Philips udružila se sa univerzitetom u Štutgartu kako bi razvila ProMix, za brže i postojanije blendiranje. Ova jedinstvena, napredna tehnologija koristi oblik trougla radi postizanja optimalnog protoka hrane i maksimalnih performansi, uz najbolje rezultate svaki put.

Tehnologija SpeedTouch za besprekornu kontrolu snage

Tehnologija SpeedTouch za besprekornu kontrolu snage

Želite više snage dok blendirate? Samo pritisnite dugme za turbo funkciju. Intuitivne promenljive brzine omogućavaju vam da lako povećavate snagu bez menjanja postavki. Započnite sporo da biste izbegli prskanje i postepeno pritiskajte jače dok ne dostignete željenu brzinu za svaki recept i sastojak.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

278

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

12/08/2024

Srbija

Srbija

Za svaku preporuku!

Pre svega zaista snazan blender. Super mi je sto kad krenem sa radom, ne prska mi nista i imam turbo rezim rada ako mi je potrebno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva kolekcija HR2621/90 ProMix ručni blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva kolekcija HR2621/90 ProMix ručni blender

19/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jedan gadget za sve

Napokon ne trebam 10 raznih aparata razbacanih po kuhinji! Super za ubrzati i učiniti zabavnijim rezuckanje povrća i voća, pripremu smoothia za kojeg odmah imaš i boćicu, …

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

16/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!

Snazan i ne zauzima puno mjesta, sa stapnim mikserom radim i najkremastije smoothije i blendam umake i juhe. Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana