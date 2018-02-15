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  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
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  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
  • Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu

Obustavljeno

Viva CollectionBlender

HR3556/00

4.9
| (156) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu
Philips blender sa tehnologijom ProBlend 6 glatko blendira i drobi led. Finije blendiranje omogućava vam da uživate u zdravijim smudijima koji pružaju hranljive materije iz voća i povrća za ceo dan.
Pogledajte sve prednosti

Uz finije blendiranje za dodavanje više voća i povrća

Uživajte u zdravim smudijima, čak i u pokretu

  • 900 W

  • ProBlend 6

  • Staklena posuda zapremine 2 litra

  • Dodatna „On the Go“ boca

Tehnologija blendiranja ProBlend 6 za finije rezultate

Razvili smo tehnologiju ProBlend 6 za efikasno blendiranje i mešanje kako bismo osigurali da se svi sastojci fino izmešaju.

Snažan motor od 900 W

Zahvaljujući snazi od 900 W motor vašeg blendera dovoljno je jak za glatko i efikasno blendiranje vaših omiljenih namirnica.

Više brzina za meke i tvrde sastojke

Od nežnog blendiranja mekog voća – do rafala snage za tvrđe voće i povrće. Vi odlučujete uz mogućnost ručne kontrole brzine.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

156

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

15/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod bih preporučila svakome!

Ovaj Philipsov blender je u prvom redu jednostavan za uporabu. Lako se čisti i ne zauzima puno mjesta u kuhinji. Osim toga ima lijep dizajn čistih, zaobljenih linija, bez nepotrebnih ukrasa. Lako je odrediti brzinu blendanja, a s opcijom Pulse se sve na kraju dodatno promiješa. Kašice za dobro jutro su mi najdraži pripravak iz ovog blendera!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Blender

06/10/2017

Hrvatska

Hrvatska

Sve što sam tražila.

Prilikom kupovine uvijek imam popis karakteristika koje proizvod mora imati da bi bio moj izbor. Ovaj blender je ispunio moja očekivanja jer dobro radi svoj posao, praktičan je, periv je u perilici za posuđe i ima dio za spremanje kabla što mi je važno zbog uštede prostora. Isto tako preferiram vrč od stakla a ne od plastike što zbog utjecaja na zdravlje što zbog estetike jer plastika izgubi sjaj i prvobitan izgled.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3556/00 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3556/00 Blender

18/06/2020

България

България

Много съм доволен

Уредът е страхотен, бърз, мощен. Най-използван лятото за цялото ми семейство.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Блендер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Блендер

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana