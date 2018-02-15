2 godine garancije
Obustavljeno
900 W
ProBlend 6
Staklena posuda zapremine 2 litra
Dodatna „On the Go“ boca
Razvili smo tehnologiju ProBlend 6 za efikasno blendiranje i mešanje kako bismo osigurali da se svi sastojci fino izmešaju.
Zahvaljujući snazi od 900 W motor vašeg blendera dovoljno je jak za glatko i efikasno blendiranje vaših omiljenih namirnica.
Od nežnog blendiranja mekog voća – do rafala snage za tvrđe voće i povrće. Vi odlučujete uz mogućnost ručne kontrole brzine.
4.9
od 5
156
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Melani15
15/02/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod bih preporučila svakome!
Ovaj Philipsov blender je u prvom redu jednostavan za uporabu. Lako se čisti i ne zauzima puno mjesta u kuhinji. Osim toga ima lijep dizajn čistih, zaobljenih linija, bez nepotrebnih ukrasa. Lako je odrediti brzinu blendanja, a s opcijom Pulse se sve na kraju dodatno promiješa. Kašice za dobro jutro su mi najdraži pripravak iz ovog blendera!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Blender
maraja7
06/10/2017
Hrvatska
Sve što sam tražila.
Prilikom kupovine uvijek imam popis karakteristika koje proizvod mora imati da bi bio moj izbor. Ovaj blender je ispunio moja očekivanja jer dobro radi svoj posao, praktičan je, periv je u perilici za posuđe i ima dio za spremanje kabla što mi je važno zbog uštede prostora. Isto tako preferiram vrč od stakla a ne od plastike što zbog utjecaja na zdravlje što zbog estetike jer plastika izgubi sjaj i prvobitan izgled.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3556/00 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3556/00 Blender
Балтаджиева
18/06/2020
България
Много съм доволен
Уредът е страхотен, бърз, мощен. Най-използван лятото за цялото ми семейство.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Блендер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR3555/00 Блендер