ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

Viva Collection Blender

Obustavljeno

Podrška

Viva CollectionBlender

HR3556/00

Viva Collection Blender

Obustavljeno

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Eco passport Philips Viva Collection Blender - English (US)

  • PDF datoteka, 184.8 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Blender HR3556/00 - English (US)

  • PDF datoteka, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo