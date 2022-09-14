Sve u jednom uređaju: mešenje, mućenje, rendanje, rezanje i ceđenje soka

Sa više od 29 funkcija nema granica kada je u pitanju ono što možete da napravite: obroci, hleb, sosovi, sokovi i još mnogo toga. Upotrebite njegove visokokvalitetne i višenamenske dodatke da biste seckali, pravili pire i mleli namirnice (S-nož) ili samo rezali i rendali (2 diska u jednom). Bilo šta za šta ste raspoloženi!