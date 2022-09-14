2 godine garancije
Obustavljeno
800 W
29 funkcija
2 diska u jednom
Mašina za ceđenje agruma
Naš snažan motor s lakoćom može da izađe na kraj sa mnoštvom namirnica poput testa za hleb, tvrdog povrća, sira ili čokolade. On takođe reže i renda s lakoćom.
Tehnologija PowerChop predstavlja kombinaciju oblika sečiva, ugla sečenja i unutrašnje posude koja daje vrhunske rezultate seckanja i mekih i tvrdih namirnica. Ona je takođe savršena za pravljenje pirea i mešanje smesa za kolače!
Sa više od 29 funkcija nema granica kada je u pitanju ono što možete da napravite: obroci, hleb, sosovi, sokovi i još mnogo toga. Upotrebite njegove visokokvalitetne i višenamenske dodatke da biste seckali, pravili pire i mleli namirnice (S-nož) ili samo rezali i rendali (2 diska u jednom). Bilo šta za šta ste raspoloženi!
4.5
od 5
54
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
D0br0m1r
14/09/2022
България
Отличен
Продуктът се справя отлично с нарязването на зеленчуци. Смутитата стават отлично. По нищо не отстъпва на нутри булет Тестото е много добро. По нищо не отстъпва на тестото от хлебопекарна. Функцията за смесване на течности е добра, но не може напълно да замени миксер. При правенето на крем за торта, който включва сметана, захар, какао и т.н. не се справя.
Prednosti
Може да се ползва вместо нутрибулет, хлебопекарна - за правене на тесто, ренде за нарязване и т.н.
Mane
Не може да замени миксер в някои случаи
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR7510/00 Компактен кухненски робот
Date of Use 2021-08-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR7510/00 Компактен кухненски робот
Date of Use 2021-08-14
Vessela
07/09/2022
България
Идеален кухненски робот за домашна употреба
Вече съм опитвала всичкит му функции - смес за палачински и подобни забърквам за секунди в каната. С приставката за месене, както е посочено в упътването, е подходящо да се прави леко тесто. Буквално за секунди замесва хляб, но трябва да се спази препоръката всичко да се сложи предварително и да се измери, защото при добавяне на течност става нестабилен и не обърква толкова добре. Тази приставка е като за рецепти "хляб без месене" или после може да се доизмеси на ръка. С машинката се мелят добре кафе, черен пипер и ядки. Зеленчуци и подобни също се смилат лесно, за смути - все пак остават мънички парченца плод, например люспички от боровинки, като ги меля с кисело мляко, но ако се пусне за повече време, става почти идеално гладко. Минус - каната може да се завие и да се включи без да забележиш, че дъното с ножовете не е сложено. Не че е голям проблем, но е възможно да се разлее течност по невнимание. Като цяло - заслужава си парите. Предишният ми беше по-евтина марка, така че с него правя сравнение.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR7530/10 Компактен кухненски робот
Date of Use 2021-08-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR7530/10 Компактен кухненски робот
Date of Use 2021-08-07
Rado_Mark
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Един от най-полезните уреди, които съм купувал
Отдавна обмислях покупката на такъв уред и разгледах доста възможности, които пазара предлага, спях се на Philips заради качеството, базирайки се на други продукти, които имам с тази марка. Полезен, лесен и мултифункционале, това е може би една от най-успешните ми покупки.
Prednosti
Мултифункционален, удобен и не завма много място
Mane
За сега не съм открил
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR7510/10 Компактен кухненски робот
Date of Use 2021-08-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR7510/10 Компактен кухненски робот
Date of Use 2021-08-02