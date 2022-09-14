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  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
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  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
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  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti

Obustavljeno

Viva kolekcijaKompaktni multipraktik

HR7510/10

4.5
| (54) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti
Ako uživate u zdravim domaćim obrocima, obožavaćete naš multipraktik Philips Viva Compact. Ovu kolekciju smo namenski dizajnirali za užurbani stil života. Brzo možete da pripremite odlična jela, čak i ako sadrže najtvrđe namirnice.
Pogledajte sve prednosti

Odlični rezultati, čak i sa najtvrđim namirnicama

Zdrava domaća hrana, neograničene mogućnosti

  • 800 W

  • 29 funkcija

  • 2 diska u jednom

  • Mašina za ceđenje agruma

Snažan motor od 800 W za obradu bez napora

Naš snažan motor s lakoćom može da izađe na kraj sa mnoštvom namirnica poput testa za hleb, tvrdog povrća, sira ili čokolade. On takođe reže i renda s lakoćom.

Tehnologija PowerChop za vrhunske rezultate seckanja

Tehnologija PowerChop za vrhunske rezultate seckanja

Tehnologija PowerChop predstavlja kombinaciju oblika sečiva, ugla sečenja i unutrašnje posude koja daje vrhunske rezultate seckanja i mekih i tvrdih namirnica. Ona je takođe savršena za pravljenje pirea i mešanje smesa za kolače!

Sve u jednom uređaju: mešenje, mućenje, rendanje, rezanje i ceđenje soka

Sa više od 29 funkcija nema granica kada je u pitanju ono što možete da napravite: obroci, hleb, sosovi, sokovi i još mnogo toga. Upotrebite njegove visokokvalitetne i višenamenske dodatke da biste seckali, pravili pire i mleli namirnice (S-nož) ili samo rezali i rendali (2 diska u jednom). Bilo šta za šta ste raspoloženi!

Tehničke specifikacije

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4.5

od 5

54

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

2

14/09/2022

България

България

Отличен

Продуктът се справя отлично с нарязването на зеленчуци. Смутитата стават отлично. По нищо не отстъпва на нутри булет Тестото е много добро. По нищо не отстъпва на тестото от хлебопекарна. Функцията за смесване на течности е добра, но не може напълно да замени миксер. При правенето на крем за торта, който включва сметана, захар, какао и т.н. не се справя.

Prednosti

Може да се ползва вместо нутрибулет, хлебопекарна - за правене на тесто, ренде за нарязване и т.н.

Mane

Не може да замени миксер в някои случаи

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR7510/00 Компактен кухненски робот

Date of Use 2021-08-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR7510/00 Компактен кухненски робот

Date of Use 2021-08-14

07/09/2022

България

България

Идеален кухненски робот за домашна употреба

Вече съм опитвала всичкит му функции - смес за палачински и подобни забърквам за секунди в каната. С приставката за месене, както е посочено в упътването, е подходящо да се прави леко тесто. Буквално за секунди замесва хляб, но трябва да се спази препоръката всичко да се сложи предварително и да се измери, защото при добавяне на течност става нестабилен и не обърква толкова добре. Тази приставка е като за рецепти "хляб без месене" или после може да се доизмеси на ръка. С машинката се мелят добре кафе, черен пипер и ядки. Зеленчуци и подобни също се смилат лесно, за смути - все пак остават мънички парченца плод, например люспички от боровинки, като ги меля с кисело мляко, но ако се пусне за повече време, става почти идеално гладко. Минус - каната може да се завие и да се включи без да забележиш, че дъното с ножовете не е сложено. Не че е голям проблем, но е възможно да се разлее течност по невнимание. Като цяло - заслужава си парите. Предишният ми беше по-евтина марка, така че с него правя сравнение.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR7530/10 Компактен кухненски робот

Date of Use 2021-08-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR7530/10 Компактен кухненски робот

Date of Use 2021-08-07

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Един от най-полезните уреди, които съм купувал

Отдавна обмислях покупката на такъв уред и разгледах доста възможности, които пазара предлага, спях се на Philips заради качеството, базирайки се на други продукти, които имам с тази марка. Полезен, лесен и мултифункционале, това е може би една от най-успешните ми покупки.

Prednosti

Мултифункционален, удобен и не завма много място

Mane

За сега не съм открил

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR7510/10 Компактен кухненски робот

Date of Use 2021-08-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HR7510/10 Компактен кухненски робот

Date of Use 2021-08-02

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