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Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
Ovaj Philips multipraktik iz kolekcije Daily ima kompaktan dizajn sa posudom od 2,1 l i blenderom od 1,75 l, kao i mnoštvom dodataka visokih performansi. Priprema veoma ukusnih domaćih obroka nikada nije bila jednostavnija.
650 W
Kompaktna 2-u-1 montaža
Posuda od 2,1 l
Dodaci za više od 25 funkcija
Tehnologija PowerChop predstavlja kombinaciju oblika sečiva, ugla sečenja i unutrašnje posude koja daje vrhunske rezultate seckanja i mekih i tvrdih namirnica. Ona je takođe savršena za pravljenje pirea i mešanje smesa za kolače!
Bokal otporan na lomljenje od 1,75 l ima radni kapacitet od 1 litra koji omogućava do 5 porcija smudija odjednom.
Za razliku od drugih jeftinijih multipraktika, ovaj Philips multipraktik nema unutrašnje vratilo u sredini činije poput dimnjaka. To znači da supe i druge tečnosti neće curiti iz sredine posude, zahvaljujući čemu će vaš multipraktik i kuhinjska radna površina ostati čisti! On čak omogućava lakše sastavljanje vašeg kuhinjskog aparata – jednostavno postavite držač alata na „klik“ na posudu pomoću spojnica prilagođenog oblika.
4.6
od 5
25
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ivanivanov
24/12/2017
България
Кухненския робот е страхотен
Когато го купих си мислех, че ще го използвам само за зимни салати които са страхотни, но трудоемки за приготвяне с обикновено ренде, и от време на време за смутита. С времето разбрах, че без него все едно съм живеел в пещера. Страшно удобен уред, и супер лесно се измива.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7628/00 Кухненски робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7628/00 Кухненски робот
Памела
30/10/2016
България
Този продукт има отлични характеристики
Многофункционален е, лесен е за употреба, лесно се почиства.
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7628/00 Кухненски робот
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7628/00 Кухненски робот
neli22
22/12/2015
България
ОТЛИЧЕН!!!
Най-полезният ми и любим помощник в кухнята!!!Горещо го препоръчвам!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7628/00 Кухненски робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7628/00 Кухненски робот