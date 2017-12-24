ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud
  • Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud

Obustavljeno

Daily CollectionMultipraktik

HR7628/00

4.6

| (25) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud

Ovaj Philips multipraktik iz kolekcije Daily ima kompaktan dizajn sa posudom od 2,1 l i blenderom od 1,75 l, kao i mnoštvom dodataka visokih performansi. Priprema veoma ukusnih domaćih obroka nikada nije bila jednostavnija.

Pogledajte sve prednosti

Napravite domaći hleb, kolače, pića i još mnogo toga

Maksimalna raznovrsnost recepata, minimalan trud

  • 650 W

  • Kompaktna 2-u-1 montaža

  • Posuda od 2,1 l

  • Dodaci za više od 25 funkcija

Tehnologija PowerChop za vrhunske rezultate seckanja

Tehnologija PowerChop za vrhunske rezultate seckanja

Tehnologija PowerChop predstavlja kombinaciju oblika sečiva, ugla sečenja i unutrašnje posude koja daje vrhunske rezultate seckanja i mekih i tvrdih namirnica. Ona je takođe savršena za pravljenje pirea i mešanje smesa za kolače!

Bokal otporan na lomljenje za intenzivnu upotrebu

Bokal otporan na lomljenje za intenzivnu upotrebu

Bokal otporan na lomljenje od 1,75 l ima radni kapacitet od 1 litra koji omogućava do 5 porcija smudija odjednom.

Bez nereda van sredine posude zahvaljujući tome što nema unutrašnje osovine

Bez nereda van sredine posude zahvaljujući tome što nema unutrašnje osovine

Za razliku od drugih jeftinijih multipraktika, ovaj Philips multipraktik nema unutrašnje vratilo u sredini činije poput dimnjaka. To znači da supe i druge tečnosti neće curiti iz sredine posude, zahvaljujući čemu će vaš multipraktik i kuhinjska radna površina ostati čisti! On čak omogućava lakše sastavljanje vašeg kuhinjskog aparata – jednostavno postavite držač alata na „klik“ na posudu pomoću spojnica prilagođenog oblika.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.6

od 5

25

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

1

24/12/2017

България

България

Кухненския робот е страхотен

Когато го купих си мислех, че ще го използвам само за зимни салати които са страхотни, но трудоемки за приготвяне с обикновено ренде, и от време на време за смутита. С времето разбрах, че без него все едно съм живеел в пещера. Страшно удобен уред, и супер лесно се измива.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7628/00 Кухненски робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7628/00 Кухненски робот

30/10/2016

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Многофункционален е, лесен е за употреба, лесно се почиства.

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7628/00 Кухненски робот

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7628/00 Кухненски робот

22/12/2015

България

България

ОТЛИЧЕН!!!

Най-полезният ми и любим помощник в кухнята!!!Горещо го препоръчвам!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7628/00 Кухненски робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR7628/00 Кухненски робот

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana