Obustavljeno
Odlično kuvanje, bez muke
Ovaj Philips multipraktik predstavlja multifunkcionalni odgovor na sve probleme u kuhinji. Dodaci i postavke brzine označeni bojama pomažu vam da uklopite boju brzine sa bojom dodatka radi postizanja optimizovanih rezultata.
700 W
Kompaktna 2-u-1 montaža
Posuda od 3,4 l
Uklopite boju brzine sa bojom dodatka za optimizovane rezultate.
Dodaci – alatke za mešenje za vazdušastu smesu i gusto mešenje – mogu da se peru u mašini za sudove. Nož za seckanje od nerđajućeg čelika omogućava pripremu mesa i povrća. Dva metalna diska za srednje i fino rendanje. Blender otporan na lomljenje od 1,5 l za blendiranje, usitnjavanje i mešanje različitih namirnica. Disk za emulzije koji omogućava mućenje pavlake i pravljenje majoneza.
Uz snažni motor od 700 W, 3 postavke brzine i dugme za pulsiranje, možete da izaberete željenu brzinu
4.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
ryhu
23/11/2014
Polska
Godny polecenia
Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR7772/00 Robot kuchenny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HR7772/00 Robot kuchenny