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  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke
  • Odlično kuvanje, bez muke

Obustavljeno

Multipraktik

HR7772/00

4

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Odlično kuvanje, bez muke

Ovaj Philips multipraktik predstavlja multifunkcionalni odgovor na sve probleme u kuhinji. Dodaci i postavke brzine označeni bojama pomažu vam da uklopite boju brzine sa bojom dodatka radi postizanja optimizovanih rezultata.

Pogledajte sve prednosti

Multipraktik sa dodacima i oznakama u boji

Odlično kuvanje, bez muke

  • 700 W

  • Kompaktna 2-u-1 montaža

  • Posuda od 3,4 l

Kombinacije dodataka i brzina označene bojama

Uklopite boju brzine sa bojom dodatka za optimizovane rezultate.

6 dodataka sa lakoćom obavlja više od 30 funkcija

6 dodataka sa lakoćom obavlja više od 30 funkcija

Dodaci – alatke za mešenje za vazdušastu smesu i gusto mešenje – mogu da se peru u mašini za sudove. Nož za seckanje od nerđajućeg čelika omogućava pripremu mesa i povrća. Dva metalna diska za srednje i fino rendanje. Blender otporan na lomljenje od 1,5 l za blendiranje, usitnjavanje i mešanje različitih namirnica. Disk za emulzije koji omogućava mućenje pavlake i pravljenje majoneza.

3 postavke brzine za optimalnu kombinaciju brzine/dodatka

Uz snažni motor od 700 W, 3 postavke brzine i dugme za pulsiranje, možete da izaberete željenu brzinu

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

23/11/2014

Polska

Polska

Godny polecenia

Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HR7772/00 Robot kuchenny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HR7772/00 Robot kuchenny

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