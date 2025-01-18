2 godine garancije
Do 99% manje bakterija (1)
Tehnologija NanoCloud
Rezervoar za vodu od 2 l
Efikasno pokriva prostorije do 31 m²
Jedinstvena tehnologija NanoCloud koristi prirodna isparenja za izbacivanje čiste vodene pare. Izuzetno fina magla koju izbacuje NanoCloud nevidljiva je na oko i bakterije ili naslage se jako teško hvataju za nju – vlaži vazduh uz 99% manje otpuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače. (1)
Nevidljiva magla koju ispušta NanoCloud ne izbacuje belu prašinu niti ostavlja vlažne tragove u prostoriji (2). Veće kapljice koje izbacuju ultrazvučni ovlaživači mogu da nakvase okruženje i da sadrže minerale koji ostavljaju bele naslage na obližnjim površinama. NanoCloud čestice su previše male da sadrže minerale, što efikasno sprečava mrlje i naslage.
Tehnologija NanoCloud koristi prirodna isparenja, metod ovlaživanja koji je širom sveta prihvaćen kao higijenski bezbedan i efikasan. Ne koriste se joni, hemikalije niti ozon (3) i voda se ne zagreva pa ne postoji rizik od opekotina.
Nagrade
4.5
od 5
56
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
kukata69
18/01/2025
България
Работи нормално, препоръчвам.Обмислям и за още еди
Работи нормално.Мисля да купя още един, а може би и два броя.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2510/10 Овлажнител на въздух
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2510/10 Овлажнител на въздух
panCZus
24/02/2025
Česká republika
Výrobek naplnil očekávání
Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.
Prednosti
Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý
Mane
nenašel jsem, splňuje očekávání
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Anatolii
31/12/2024
Україна
Verifikovani kupac
Дуже класний зволожувач
Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.
Prednosti
Все
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
(1) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija – testirano od strane nezavisne laboratorije
(2) Stvaranje naslaga minerala na nameštaju testirano je od strane nezavisne laboratorije tokom perioda od 3 sata, u skladu sa DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Testirano je u skladu sa GB 21551.3-2010 u nezavisnoj laboratoriji. Jačine ozona, TVOC, PM10 i UV zračenja su ispod graničnih vrednosti.
(4) Testirano je u skladu sa GB/T 23332-2018 u nezavisnoj laboratoriji. Početna temperatura od 23±2 ℃ i relativna vlažnost od 30±5%.
(5) Izračunato na osnovu napunjenog rezervoara za vodu od 2 l pri brzini ovlaživanja od 190 ml/h.