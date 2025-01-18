ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Higijensko ovlaživanje
  • Higijensko ovlaživanje
  • Higijensko ovlaživanje
  • Higijensko ovlaživanje
  • Higijensko ovlaživanje
  • Higijensko ovlaživanje
  • Higijensko ovlaživanje
  • Higijensko ovlaživanje
  • Higijensko ovlaživanje
  • Higijensko ovlaživanje

Serija 2000Ovlaživač vazduha

HU2510/10

4.5
| (56) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Higijensko ovlaživanje
Ispunite dom prijatnim, čistim vazduhom. Tehnologija NanoCloud ovlažuje bez bele prašine i kvašenja i oslobađa do 99% manje bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače (1), oslobađajući samo čist H2O u vazduh u vašem domu.
Pogledajte sve prednosti

Udahnite razliku

Higijensko ovlaživanje

  • Do 99% manje bakterija (1)

  • Tehnologija NanoCloud

  • Rezervoar za vodu od 2 l

  • Efikasno pokriva prostorije do 31 m²

Do 99% manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Do 99% manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Jedinstvena tehnologija NanoCloud koristi prirodna isparenja za izbacivanje čiste vodene pare. Izuzetno fina magla koju izbacuje NanoCloud nevidljiva je na oko i bakterije ili naslage se jako teško hvataju za nju – vlaži vazduh uz 99% manje otpuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače. (1)

Bez bele prašine i vlažnih podova (2)

Bez bele prašine i vlažnih podova (2)

Nevidljiva magla koju ispušta NanoCloud ne izbacuje belu prašinu niti ostavlja vlažne tragove u prostoriji (2). Veće kapljice koje izbacuju ultrazvučni ovlaživači mogu da nakvase okruženje i da sadrže minerale koji ostavljaju bele naslage na obližnjim površinama. NanoCloud čestice su previše male da sadrže minerale, što efikasno sprečava mrlje i naslage.

Bezbedna, efikasna i potpuno prirodna (3)

Bezbedna, efikasna i potpuno prirodna (3)

Tehnologija NanoCloud koristi prirodna isparenja, metod ovlaživanja koji je širom sveta prihvaćen kao higijenski bezbedan i efikasan. Ne koriste se joni, hemikalije niti ozon (3) i voda se ne zagreva pa ne postoji rizik od opekotina.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD63
  • Award image VRS_PBTAWARD64

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.5

od 5

56

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

18/01/2025

България

България

Работи нормално, препоръчвам.Обмислям и за още еди

Работи нормално.Мисля да купя още един, а може би и два броя.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2510/10 Овлажнител на въздух

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU2510/10 Овлажнител на въздух

24/02/2025

Česká republika

Česká republika

Výrobek naplnil očekávání

Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.

Prednosti

Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý

Mane

nenašel jsem, splňuje očekávání

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

31/12/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Дуже класний зволожувач

Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.

Prednosti

Все

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. (1) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija – testirano od strane nezavisne laboratorije

  2. (2) Stvaranje naslaga minerala na nameštaju testirano je od strane nezavisne laboratorije tokom perioda od 3 sata, u skladu sa DIN 44973, IUTA e.V.

  3. (3) Testirano je u skladu sa GB 21551.3-2010 u nezavisnoj laboratoriji. Jačine ozona, TVOC, PM10 i UV zračenja su ispod graničnih vrednosti.

  4. (4) Testirano je u skladu sa GB/T 23332-2018 u nezavisnoj laboratoriji. Početna temperatura od 23±2 ℃ i relativna vlažnost od 30±5%.

  5. (5) Izračunato na osnovu napunjenog rezervoara za vodu od 2 l pri brzini ovlaživanja od 190 ml/h.