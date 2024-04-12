2 godine garancije
FY1190/30
Kompatibilan je sa serijom 2000
U pakovanju: 1 filter
Radni vek od 6 meseci
Originalni Philips filter
Zamenski filteri za Philips ovlaživač vazduha serije 2000: HU2510. Model svog ovlaživača vazduha možete pronaći na donjoj strani uređaja.
Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 6 meseci (1), smanjujući muke i troškove
Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.
2.3
od 5
3
Komentari
Yulia_29
12/04/2024
Україна
Фільтр для зволожувача
Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
superalina
09/03/2025
Україна
Де знайти ваш фільтр???
Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?
Mane
Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.
Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Валентин2025
16/02/2025
Україна
Погана якість
Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!
Prednosti
Безшумний вентилятор
Mane
Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.
Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
(1) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.
(2) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija, kao što je testirano od strane nezavisne laboratorije