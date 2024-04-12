ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000

Ovlaživač vazduha serije 2000Filter za ovlaživanje

FY1190/30

2.3
| (3) Komentari
Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000
Originalni Philips filter za ovlaživanje savršeno odgovara vašem uređaju, obezbeđujući postojano visoke performanse. Koristi tehnologiju NanoCloud za otpuštanje nevidljive izmaglice i ovlaživanje vazduha uz do 99% manje širenje bakterija (1)
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Serija 2000

Serija 2000
Ovlaživač vazduha

HU2510/10

Tehnologija NanoCloud sa higijenskim ovlaživanjem

Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000

  • Kompatibilan je sa serijom 2000

  • U pakovanju: 1 filter

  • Radni vek od 6 meseci

  • Originalni Philips filter

Kompatibilan je sa Philips ovlaživačima serije 2000

Kompatibilan je sa Philips ovlaživačima serije 2000

Zamenski filteri za Philips ovlaživač vazduha serije 2000: HU2510. Model svog ovlaživača vazduha možete pronaći na donjoj strani uređaja.

Dugotrajni filteri, do 6 meseci

Dugotrajni filteri, do 6 meseci

Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 6 meseci (1), smanjujući muke i troškove

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

2.3

od 5

3

Komentari

4
3
2

12/04/2024

Україна

Україна

Фільтр для зволожувача

Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

09/03/2025

Україна

Україна

Де знайти ваш фільтр???

Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?

Mane

Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.

Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

16/02/2025

Україна

Україна

Погана якість

Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!

Prednosti

Безшумний вентилятор

Mane

Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.

Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.

  2. (2) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija, kao što je testirano od strane nezavisne laboratorije