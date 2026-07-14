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Ovlaživač vazduha serije 2000 Filter za ovlaživanje

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Ovlaživač vazduha serije 2000Filter za ovlaživanje

FY1190/30

Ovlaživač vazduha serije 2000 Filter za ovlaživanje

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Uputstva i Dokumentacija

Originalni Philips filter za ovlaživanje savršeno odgovara vašem uređaju, obezbeđujući postojano visoke performanse. Koristi tehnologiju NanoCloud za otpuštanje nevidljive izmaglice i ovlaživanje vazduha uz do 99% manje širenje bakterija (1)

  • PDF datoteka
  • 14 July 2026

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