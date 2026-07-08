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Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Oralni irigator

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Philips Sonicare Compact Flosser 1000Oralni irigator

HX3333/23

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Oralni irigator

Dostupno kod

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
Oralni tuš: svetloplavi, Četkica za zube: bela
Oralni tuš: svetloplavi, Četkica za zube: bela

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Uputstva i Dokumentacija

UK izjava o usklađenosti - English (US)

  • PDF datoteka, 142.2 kB
  • 8 July 2026

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 3.8 MB
  • 12 June 2025

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