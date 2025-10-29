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  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
  • Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Oralni irigator

HX3333/24

4.8
| (54) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
Oralni tuš: svetloplavi, Četkica za zube: bela
Oralni tuš: svetloplavi, Četkica za zube: bela
Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi
Bez napora dodajte čišćenje oralnim tušem u svakodnevnu rutinu uz Philips Sonicare Compact Flosser 1000. Za 60 sekundi uklanja do 99,9% naslaga između zuba i duž linije desni. Sklopivi dizajn čini ga savršenim za upotrebu u pokretu.
Pogledajte sve prednosti

Uređaji za čišćenje međuzubnih prostora

Uklanja do 99,9% kamenca u tretiranim područjima*

Čišćenje oralnim tušem postalo je lako, za samo 60 sekundi

  • Kompaktan i prenosiv dizajn

  • Nežno uklanja do 99,9% naslaga na tretiranim područjima*

  • Do 100% zdravije desni u poređenju sa koncem za zube

  • 3 režima čišćenja

  • Trajanje baterije od 21 dana***

Nežno, a ipak efikasno uklanjanje kamenca

Nežno, a ipak efikasno uklanjanje kamenca

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 je nežan, efikasan i spreman za nošenje bilo gde. Oralni tuš uklanja do 99,9% naslaga između zuba i duž linije desni za samo 60 sekundi*.

Do 100% zdravije desni u poređenju sa običnim koncem za zube**

Do 100% zdravije desni u poređenju sa običnim koncem za zube**

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 je do 100% efikasniji od običnog konca za zube u poboljšanju zdravlja desni za samo 4 nedelje.

Kompaktan i prenosiv dizajn

Kompaktan i prenosiv dizajn

Oralni tuš je kompaktan i napravljen da se kreće sa vama. Sklopivi rezervoar za vodu od 200 ml klizi preko drške kada je prazan, što ga čini lakim za odlaganje kod kuće ili pakovanje u torbu tokom putovanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

54

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

2

29/10/2025

Srbija

Srbija

Philips zaposleni

Mobilna revolucija oralne higijene

[Employee of philipsglobal] Fantazija... Flosser je mnogo lakse koristiti od konca samim tim i brze... Jako jednostavan za koriscenje... I pored pranja zuba elektricnom cetkicom neverovano je koliko jos ostataka hrane ostane u ustima... Opsti utisak je da mi desni dosta manje krvare vec nakon 4/5 koriscenja... A ono sto dolazi kao slag na tortu, mobilan je i moze se nositi svuda sa sobom... Zaista svaka preporuka...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator

28/10/2025

Srbija

Srbija

Proizvod koji vam je potreban

Flosser je nešto što želite da imate! Oduševljena sam ovim proizvodom i savršeno čistim zubima. Jednostavan za korišćenje, brz i efikasan. Preporučila bih ga svima, zato što je odličan I sigurno svima treba. Sa njim ste sigurni da je sve savršeno ĉisto.

Ova recenzija je napisana za Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator

Ova recenzija je napisana za Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator

26/10/2025

Srbija

Srbija

Malo otkriće koje menja svakodnevicu

Koristim Compact Flosser 1000 već nekoliko dana i iskreno — oduševljena sam rezultatom. Od prvog korišćenja imala sam utisak kao da sam upravo izašla iz ordinacije kod zubara. Zubi su glatki, desni osvežene, a osećaj čistoće traje satima. Ovaj mali, ali moćan uređaj pokazao mi je koliko razlika može da napravi u svakodnevnoj nezi zuba. Ono što mi se najviše dopada kod Compact Flosser 1000 jeste brzina i efikasnost. U samo 60 sekundi uspešno očistim sve međuzubne prostore i liniju desni, što mi je idealno kada sam u žurbi. Prema specifikacijama, uklanja i do 99,9% plaka u tretiranim oblastima — i moram priznati da se to zaista oseti. Desni su mi vidno zdravije, a dah svežiji. Posebno mi znači što uređaj ima tri režima rada — Clean, Sensitive i Pulse. To mi omogućava da ga prilagodim svojim potrebama. Kada osećam da su mi desni osetljivije, koristim „Sensitive“ režim koji je vrlo blag i prijatan. Kada želim dodatnu masažu desni i osećaj svežine, uključim „Pulse“ i dobijem taj savršeni balans između čistoće i opuštanja. Još jedan veliki plus je praktičnost i kompaktnost. Zahvaljujući sklopivom rezervoaru od 200 ml i USB punjenju, mogu ga lako poneti na put, bez zauzimanja prostora u torbi. Uz to, vodootporan IPX7 dizajn omogućava da ga koristim i održavam bez brige. Sve deluje kvalitetno izrađeno i promišljeno — što sam i očekivala od Philips uređaja. Dizajn je jednostavan i elegantan, a mlaznica koja se rotira 360° omogućava da dođem i do onih najskrivenijih mesta između zuba. Rezervoar se lako puni i čisti, a uređaj lepo leži u ruci. Svaki detalj deluje osmišljen da olakša rutinu i učini je prijatnijom. Nakon samo nekoliko dana korišćenja, primetila sam da su mi desni mirnije, bez iritacija, a prostor između zuba temeljno očišćen. Onaj osećaj svežine, koji inače traje samo kratko nakon pranja zuba, sada traje mnogo duže. To me dodatno motiviše da redovno koristim irigator jer vidim konkretan rezultat — ne samo estetski, već i u zdravlju desni. Kome bih ga preporučila: Pre svega, svima koji žele da unaprede svoju oralnu higijenu, a ne vole ili ne mogu redovno da koriste zubni konac. Odličan je za osobe sa osetljivim desnima, jer zahvaljujući „Sensitive“ režimu i nežnoj mlaznici čisti temeljno, ali bez neprijatnosti. Preporučila bih ga i onima koji često putuju — kompaktan dizajn i dug vek baterije (do dve nedelje između punjenja) čine ga savršenim saputnikom. Naravno, i svima koji žele brzo, a temeljno čišćenje — jer 60 sekundi dnevno zaista može da napravi razliku. Takođe, posebno bih ga preporučila osobama koje nose proteze, implante ili fiksne aparate, jer ovaj irigator lako dopire do teško dostupnih mesta gde četkica ne može. Ukratko — Philips Compact Flosser 1000 je jedno od onih malih otkrića koje menjaju svakodnevicu. Kvalitetan, praktičan, efikasan i nežan, dokaz je da briga o zubima može biti jednostavna, brza i prijatna. Ako želiš da tvoje oralno zdravlje pređe na viši nivo, bez dodatnog napora i gubljenja vremena — ovo je pravi uređaj za tebe.

Prednosti

Svima koji žele da unaprede svoju oralnu higijenu, a ne vole ili ne mogu redovno da koriste zubni konac.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator

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Odricanje od odgovornosti

  1. U in-vitro studiji, stvarni rezultati mogu varirati

  2. nakon 4 nedelje, u poređenju sa običnim koncem za zube, sa mlaznicom Standard

  3. na osnovu 1 sesije čišćenja oralnim tušem dnevno u trajanju od 1 minuta