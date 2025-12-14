Pametno pranje zuba za personalizovano, nežno čišćenje
Prikazuje svakodnevne performanse pranja zuba na ugrađenom pametnom ekranu. Nežna prema desnima, sa novim režimom Gum Pro i senzorom za pritisak za zdravlje usne duplje. Čistite pomoću glave četkice G3 Premium Gum Care za izvanredno iskustvo pranja zuba.
Pametni ekran
Napredna sonična tehnologija
Senzor pritiska
5 režima za pranje zuba
Četkica Philips Sonicare Advanced Clean opremljena je naprednim senzorom koji meri pritisak koji primenjujete tokom pranja. Ako primenite previše pritiska, četkica za zube će pružiti trenutnu povratnu informaciju da naznači da treba da prilagodite pritisak. Ova povratna informacija se daje putem svetlosnog prstena narandžaste boje na dnu drške.
Ugrađeni pametni ekran pruža trenutne povratne informacije o pritisku pri pranju, trajanju, trajanju baterije, pa čak i obaveštenje o tome kada treba zameniti glavu četkice. Jedan klik da savladate ključne poruke za bolje navike u pranju zuba bez instaliranja aplikacije.
Naše jedinstveno sonično pokretanje je pažljivo kalibrisano da stvori nežne mikro mehuriće koji dopiru duboko između zuba. 31.000 pokreta četkice u minuti** nežno čisti vaše zube, razbija plak i uklanja ga za izuzetno svakodnevno čišćenje.
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4.8
od 5
32
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Sonjica
14/12/2025
Srbija
Deo promocije
Proizvod koji ce vas oduseviti
Moja preporuka,temeljno i nezno cisti zube i stvara mi osecaj glatkih zuba.Vise mi ne krvare desni kao pre sa obicnom cetkicom.Baterija joj je snazna i ima pametni ekran za pracenje pranja zuba sto mi bas olaksava jacinu i brzinu pranja.Kad putujem baterija mi traje dugo.Nezna je i pretstavlja mi pravo uzivanje i osvezenje.
Ova recenzija je napisana za Advanced Clean HX3792/11 Sonična električna četkica za zube
Datum upotrebe 2024-11-14
Ova recenzija je napisana za Advanced Clean HX3792/11 Sonična električna četkica za zube
Datum upotrebe 2024-11-14
Simked
14/12/2025
Srbija
Deo promocije
Ovaj proizvod je super
Proizvod je izvanredan sve preporuke preporučio bi svima da isprobaju ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced Clean HX3792/11 Sonična električna četkica za zube
Datum upotrebe 2025-11-13
Ova recenzija je napisana za Advanced Clean HX3792/11 Sonična električna četkica za zube
Datum upotrebe 2025-11-13
Mimi-Danka
13/12/2025
Srbija
Deo promocije
Savrsen
Odlicnan,preporucila bih svima. Savrsen bukvalno 🤗
Ova recenzija je napisana za Advanced Clean HX3792/11 Sonična električna četkica za zube
Datum upotrebe 2024-11-13
Ova recenzija je napisana za Advanced Clean HX3792/11 Sonična električna četkica za zube
Datum upotrebe 2024-11-13
Studija
Kada se koristi sa glavom četkice G3 Premium Gum Care u režimu Clean, u poređenju sa manuelnom četkicom za zube; u laboratorijskoj studiji, stvarni rezultati se mogu razlikovati
U režimu Gum Pro ili White