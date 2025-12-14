Šta mi se dopada Temeljno, a nežno čišćenje — Sonic-tehnologija dodaje do 31 000 pokreta u minuti, što omogućava da se naslage i plak razbiju i uklone čak i sa teško dostupnih mesta, a uz to se ne oseća grubo i ne iritiraju desni. Senzor pritiska + zaštita desni — uređaj upozori kad prejako pritisnete četkicu, što je super ako imate osetljive desni i želite da zaštitite zubnu gleđ. Više režima rada — uz standardno čišćenje, tu su i režimi za dubinsko čišćenje, izbeljivanje, nežnu negu desni i za osetljive zube — što daje fleksibilnost da prilagodite četkanje potrebama. Praktičnost i rutina — timer i smernice (SmartTimer + QuadPacer) pomažu da četkate dugih 2 minute, koliko stomatolozi preporučuju, a glava se lako menja. ⚠️ Na šta treba obratiti pažnju / moguće mane Navikavanje na osećaj vibracije / zvuk — za razliku od manuelne četkice, sonična vibracija i rad mogu delovati na početku intenzivno, što nekima može biti neobično ili neprijatno. Cena i održavanje — ovakav tip četkice + zamenske glave su skuplji nego obična četkica, a glavu treba redovno menjati da bi četkica bila efikasna. Završetak rada i čišćenje četkice — kao i kod većine električnih četkica — potrebno je da se posle upotrebe dobro isperu vlakna i drška, posebno ako nosite aparate ili imate osetljivije desni, da se produži vek. 🦷 Zaključak: za koga je ova četkica pravi izbor Philips Sonicare Advanced Clean 6800 je odličan izbor ako želiš da tvoj osmeh bude čist, svež i zdrav, a pritom želiš udobnost i zaštitu desni. Ako paziš na oralnu higijenu, redovno perete zube i želiš efikasnije uklanjanje naslaga nego obična četkica, ova model je stvarno vredan razmatranja.