Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
Registracija garancije
Električne četkice za zube
Sve serije
Philips Sonicare Advanced Clean Sonična električna četkica za zube
Podrška
HX3792/11
Idi u prodavnicu
Registrujte Vaš proizvod
Registrujte proizvod u roku od 90 dana nakon kupovine i dobijte produženu garanciju (mogu da se primenjuju odredbe).
Korisnički priručnik
EU izjava o usaglašenosti - English (US)
Philips SonicareUSB-A adapter za napajanje
Philips SonicarePostolje za punjenje
Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda
Pronađite servisni centar
Pronađite servisne centre u blizini za popravke, dijagnostiku i originalne delove
Garancija
Smernice naše garancije za proizvode
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo