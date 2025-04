Glava četkice sve-u-jednom za kompletnu negu

Čistite bez kompromisa pomoću A3 vrhunske glave četkice sve-u-jednom. Naša najbolja glava četkice ima vlakna postavljena pod uglom radi uklanjanja do 20x više kamenca, čak i iz teško dostupnih oblasti*. Trouglasti vrhovi doprinose uklanjanju do 100% više fleka za manje od dva dana***. A duža vlakna čiste dublje, za desni koje su do 15x zdravije za samo dve nedelje**. Sve to bez menjanja glave četkice. Da li ste znali: glave četkice postaju manje efikasne nakon 3 meseca upotrebe? Naša funkcija BrushSync™ može da vas podseti kada se približi vreme za zamenu.