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Multigroom series 3000 6-u-1, lice
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MG3710/15
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UK izjava o usklađenosti - English (US)
Korisnički priručnik
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Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
Češalj
Beardtrimmer& MultigroomČešalj za bradu od 5 mm
Češalj za bradu od 2 mm
MultigroomČešalj za bradu od 1 mm
MultigroomPodesivi češalj za bradu
Beardtrimmer& Multigroomer Rezač
All-in-One-Trimmer/MultigroomTrimer za dlačice u nosu i ušima
A00390 Adapter za napajanje
ShaversČetka za čišćenje
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