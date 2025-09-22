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Multigroom series 7000 14-u-1, lice, kosa i telo
Obustavljeno
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MG7745/15
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Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
MultigroomČešalj za bradu od 1 mm
Trimer za telo
MultigroomČešalj za telo od 3 mm
MultigroomČešalj za kosu od 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomTrimer za dlačice u nosu i ušima
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Multigroom series 7000Trimer za kosu
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ShaversČetka za čišćenje
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