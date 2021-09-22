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Sve serije

  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
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  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
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  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja
  • Vrhunska udobnost, bez čupanja

2+3 produžena garancija

2+3 produžena garancija

Nose trimmer series 5000Trimer za nos, uši, obrve i detalje

NT5650/16

4.7
| (83) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Vrhunska udobnost, bez čupanja
Philips trimer za nos serije 5000 nežno podrezuje dlačice u nosu i ušima, na obrvama i detalje. Nova tehnologija PrecisionTrim i sistem Protective Guard osmišljeni su tako da garantuju lako i efikasno podrezivanje bez čupanja i povlačenja.
Pogledajte sve prednosti

Podrez. dlačice u nosu i ušima, negujte i podrez. obrve uz potpunu udobnost

Vrhunska udobnost, bez čupanja

  • 5 češljeva na klik (2-3-5-7 mm)

  • 2D brijač koji prati konturu tela

  • 61 min. bežične upotrebe / 1 sat punjenja

  • Dodatak za leđa

  • Do 5 godina garancije

Podrez. dlačice u nosu i ušima, negujte i podrez. obrve uz potpunu udobnost

Podrez. dlačice u nosu i ušima, negujte i podrez. obrve uz potpunu udobnost

Nežno i efikasno uklanjajte neželjene dlačice iz nosa i ušiju. Uverite se da su vam nozdrve čiste pre upotrebe i pažljivo umetnite trimer u nos ne više od 0,5 cm, pa ga polako pomerajte u krug. Prilikom uklanjanja dlačica iz ušiju uverite se da uši nisu zamašćene. Za obrve, postavite jedan od dva češlja (3 i 5 mm) u žlebove i podrezujte primenom blagog pritiska, suprotno od smera rasta dlačica, za ravnomerno podrezivanje na željenu dužinu. Za podrezivanje detalja, koristite ga sa ili bez češlja za detalje koji je priložen u pakovanju. Podesite ugao podrezivanja, oblikovanja i definisanja ivica brade ili bradice pomoću precizne glave.

Lako, efikasno podrezivanje bez ogrebotina i posekotina

Lako, efikasno podrezivanje bez ogrebotina i posekotina

Trimer za nos, uši i obrve napravljen za bezbednost i udobnost, sistem Protective Guard pokriva sečiva kako bi se garantovalo da sečiva neće doći u direktan dodir sa kožom. Takođe je napravljen tako da maksimalno smanjuje propuštene dlačice, čupanje i povlačenje.

Veoma jednostavno podrezivanje iz bilo kojeg ugla

Veoma jednostavno podrezivanje iz bilo kojeg ugla

Naš inovativni, dvostrani precizni trimer podrezuje brzo i bez muke iz bilo kog ugla i u bilo kom smeru.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.7

od 5

83

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

2

22/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

Philips zaposleni

Praktičan uređaj

[Employee of philipsglobal] Praktičan uređaj solidne kvalitete izrade. Ugodan za korištenje i praktičan zbog malih dimenzija i mase.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trimer za nos, uši, obrve i dlačice na licu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trimer za nos, uši, obrve i dlačice na licu

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Отличен уред

Удобен, енергоспестяващ, качествен уред. Вече няколко месеца го ползвам и все още е с оригиналната батерия. Спокойно го ползвам и под душа.

Prednosti

Удобен, енергоспестяващ, качествен

Mane

според мен няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Практичен

Всеки мъж трябва да притежава по един такъв тример, лесен за употреба и почистване!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди

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Odricanje od odgovornosti

  1. Garancija pokriva do 5 godina, uključujući standardnu dvogodišnju globalnu garanciju, uz dodatne tri godine koje su dostupne nakon registrovanja uređaja u roku od 90 dana od kupovine.

  2. Odnosi se isključivo na modele serije 5000, 7000 i 9000. Dostupno je na globalnom tržištu, izuzev SAD, Kanade i Kine.