2 godine garancije
5 češljeva na klik (2-3-5-7 mm)
2D brijač koji prati konturu tela
61 min. bežične upotrebe / 1 sat punjenja
Dodatak za leđa
Do 5 godina garancije
Nežno i efikasno uklanjajte neželjene dlačice iz nosa i ušiju. Uverite se da su vam nozdrve čiste pre upotrebe i pažljivo umetnite trimer u nos ne više od 0,5 cm, pa ga polako pomerajte u krug. Prilikom uklanjanja dlačica iz ušiju uverite se da uši nisu zamašćene. Za obrve, postavite jedan od dva češlja (3 i 5 mm) u žlebove i podrezujte primenom blagog pritiska, suprotno od smera rasta dlačica, za ravnomerno podrezivanje na željenu dužinu. Za podrezivanje detalja, koristite ga sa ili bez češlja za detalje koji je priložen u pakovanju. Podesite ugao podrezivanja, oblikovanja i definisanja ivica brade ili bradice pomoću precizne glave.
Trimer za nos, uši i obrve napravljen za bezbednost i udobnost, sistem Protective Guard pokriva sečiva kako bi se garantovalo da sečiva neće doći u direktan dodir sa kožom. Takođe je napravljen tako da maksimalno smanjuje propuštene dlačice, čupanje i povlačenje.
Naš inovativni, dvostrani precizni trimer podrezuje brzo i bez muke iz bilo kog ugla i u bilo kom smeru.
4.7
od 5
83
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Saša S.
22/09/2021
Hrvatska
Philips zaposleni
Praktičan uređaj
[Employee of philipsglobal] Praktičan uređaj solidne kvalitete izrade. Ugodan za korištenje i praktičan zbog malih dimenzija i mase.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trimer za nos, uši, obrve i dlačice na licu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trimer za nos, uši, obrve i dlačice na licu
Дети
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Отличен уред
Удобен, енергоспестяващ, качествен уред. Вече няколко месеца го ползвам и все още е с оригиналната батерия. Спокойно го ползвам и под душа.
Prednosti
Удобен, енергоспестяващ, качествен
Mane
според мен няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди
Ninova
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Практичен
Всеки мъж трябва да притежава по един такъв тример, лесен за употреба и почистване!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Прецизен тример за нос, уши и вежди
Garancija pokriva do 5 godina, uključujući standardnu dvogodišnju globalnu garanciju, uz dodatne tri godine koje su dostupne nakon registrovanja uređaja u roku od 90 dana od kupovine.
Odnosi se isključivo na modele serije 5000, 7000 i 9000. Dostupno je na globalnom tržištu, izuzev SAD, Kanade i Kine.