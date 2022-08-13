2 godine garancije
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje
Originalno sečivo
5 u 1 podesivi češalj
Philips OneBlade ima revolucionarnu novu tehnologiju osmišljenu za doterivanje dlačica na licu. Brije dlačice bilo koje dužine. Njegov dvostruki sistem zaštite, premaz za glatko klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima, obezbeđuju lakše i prijatnije brijanje. Tehnologija brijanja koju koristi obuhvata brzo sečivo, brzine 12000x u minuti, pa je efikasan čak i kod dužih dlačica.
Jedinstven dizajn otvorenog češlja za efikasno podrezivanje dlačica bez nagomilavanja i prekidanja vaše rutine – čak i kod dugih i gustih dlačica.
Precizno oblikujte bradu pomoću dvostranih sečiva. Možete da se brijete u oba smera kako biste imali dobar pregled i mogli da vidite svaku dlačicu koju brijete. Doterajte bradu za samo nekoliko sekundi.
4.5
od 5
1157
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Vladeta
13/08/2022
Srbija
Deo promocije
Sviđa mi se proizvod.
Ne iritira kožu, nije mnogo bučan i lepo skida bradu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2620/20 Lice + telo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2620/20 Lice + telo
Stox
10/06/2022
Srbija
Deo promocije
Ho ho pa ovo je oblicno onebladeee
Skoro je ko baby face taman onoliko koliko trebe. Odusevljen
Prednosti
Nema iritacija...nema pena za brijanje...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2620/20 Lice + telo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2620/20 Lice + telo
Smoki 87
10/06/2022
Srbija
Deo promocije
Neverovatno brzo bijanje !
Petica za brzo i efikasno brijanje, trimovanje brade, preciznost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2620/20 Lice + telo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2620/20 Lice + telo
Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.