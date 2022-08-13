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  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.5
| (1157) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
Philips OneBlade je revolucionarni novi hibridni aparat za stilizovanje koji može da skraćuje, brije i kreira čiste linije i ivice, sa dlačicama bilo koje dužine. Zaboravite na korišćenje više koraka i alatki. OneBlade obavlja sve.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za skraćivanje dlačica, a ne kože

Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje

  • Originalno sečivo

  • 5 u 1 podesivi češalj

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade ima revolucionarnu novu tehnologiju osmišljenu za doterivanje dlačica na licu. Brije dlačice bilo koje dužine. Njegov dvostruki sistem zaštite, premaz za glatko klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima, obezbeđuju lakše i prijatnije brijanje. Tehnologija brijanja koju koristi obuhvata brzo sečivo, brzine 12000x u minuti, pa je efikasan čak i kod dužih dlačica.

5 u 1 podesivi češalj

5 u 1 podesivi češalj

Jedinstven dizajn otvorenog češlja za efikasno podrezivanje dlačica bez nagomilavanja i prekidanja vaše rutine – čak i kod dugih i gustih dlačica.

Oblikujte

Oblikujte

Precizno oblikujte bradu pomoću dvostranih sečiva. Možete da se brijete u oba smera kako biste imali dobar pregled i mogli da vidite svaku dlačicu koju brijete. Doterajte bradu za samo nekoliko sekundi.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

1157

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

13/08/2022

Srbija

Srbija

Sviđa mi se proizvod.

Ne iritira kožu, nije mnogo bučan i lepo skida bradu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2620/20 Lice + telo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2620/20 Lice + telo

10/06/2022

Srbija

Srbija

Ho ho pa ovo je oblicno onebladeee

Skoro je ko baby face taman onoliko koliko trebe. Odusevljen

Prednosti

Nema iritacija...nema pena za brijanje...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2620/20 Lice + telo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2620/20 Lice + telo

10/06/2022

Srbija

Srbija

Neverovatno brzo bijanje !

Petica za brzo i efikasno brijanje, trimovanje brade, preciznost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2620/20 Lice + telo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP2620/20 Lice + telo

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Odricanje od odgovornosti

  1. Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.