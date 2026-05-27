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OneBlade – podrezivanje, definisanje
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OneBlade Face + Body
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QP2824/20
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3000.103.1018.1
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UK izjava o usklađenosti - English (US)
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Kako da očistim Philips OneBlade?
Da li mogu da koristim Philips OneBlade dok je povezan na strujnu utičnicu?
Kako da koristim OneBlade na telu?
Da li mogu da koristim bilo koji USB adapter za punjenje Philips OneBlade aparata?
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
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