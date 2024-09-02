2 godine garancije
5 ručnih postavki intenziteta
2 dodatka: za telo i za lice
Lumea IPL aplikacija
Napajanje iz naponske mreže
Svake 2 nedelje za početak — to je upola manje tretmana nego kod drugih brendova. Nakon toga slede popravke samo jednom mesečno. To je to. Pokrivanje obe potkolenice traje 15 minuta.
Izaberite jednu od 5 postavki intenziteta za ugodno iskustvo pri tretmanu. Senzor za boju tena kože sprečava tretiranje područja kože koja su previše tamna za tretiranje pomoću IPL uređaja.
Praktičan za upotrebu zahvaljujući izuzetno dugom kablu koji omogućava lak pristup i poboljšano rukovanje.
Nagrade
4.5
od 5
1180
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Maryy77
02/09/2024
Srbija
IPL Lumea
Vrhunski rezultati, prezadovoljna. I tačno je uputstvo, gde vam je tamnija koža ili svetlije dlačice tu su rezultati malo slabiji, a ostalo vrhunski rezultati. Svaka preporuka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea Advanced SC1994/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea Advanced SC1994/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Vuk19
28/08/2023
Srbija
Odlična isplativa stvar
Odličan aparat, već nakon 3 korišćenja dlačice nestaju. Sve preporuke!
Prednosti
Brzo, bezbolno, dugotrajni rezultati
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Milanadelfin82
28/07/2023
Srbija
Lumea
Žao mi je što mnogo ranije nisam kupila ovaj proizvod. Morate biti samo uporni, pratiti termine sa aplikacije, ne preskakati i ne očekivati rezultate preko noći. Vremenom se smanjuju dlačice, budu tanje, bukvalno ispadaju kao pincetom kad rukom uhvatite dlaku... Ipak, tek posle godinu dana upotrebe sam potpuno ostala bez dlačica. Mada je sve individualno, neko i ranije vidi rezultate.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024
Prosečno smanjenje rasta dlačica nakon 12 tretmana: 82% na potkolenicama
Kada se pridržavate rasporeda tretmana. Izračunato za upotrebu na potkolenicama, bikini zoni, pazuhu i licu. Radni vek lampe ne produžava Philips period garancije širom sveta od 2 godine