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  • Sjajni rezultati, odlična vrednost
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  • Sjajni rezultati, odlična vrednost
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  • Sjajni rezultati, odlična vrednost
  • Sjajni rezultati, odlična vrednost
  • Sjajni rezultati, odlična vrednost
  • Sjajni rezultati, odlična vrednost
  • Sjajni rezultati, odlična vrednost

2+1 produžena garancija

Lumea IPL 7000 SeriesIPL uređaj za uklanjanje dlačica

SC1997/00

4.5
| (1180) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Sjajni rezultati, odlična vrednost
Philips Lumea Advanced čini čuda da bi sprečio ponovni rast dlačica na telu i licu. Kada se redovno primenjuju, nežni svetlosni impulsi čine kožu glatkom svakog dana.
Pogledajte sve prednosti
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Uživajte u 12 meseci glatke kože bez dlačica*

Sjajni rezultati, odlična vrednost

  • 5 ručnih postavki intenziteta

  • 2 dodatka: za telo i za lice

  • Lumea IPL aplikacija

  • Napajanje iz naponske mreže

Tretirajte samo 2 puta mesečno za brze rezultate

Tretirajte samo 2 puta mesečno za brze rezultate

Svake 2 nedelje za početak — to je upola manje tretmana nego kod drugih brendova. Nakon toga slede popravke samo jednom mesečno. To je to. Pokrivanje obe potkolenice traje 15 minuta.

Senzor za boju tena kože i 5 postavki intenziteta

Senzor za boju tena kože i 5 postavki intenziteta

Izaberite jednu od 5 postavki intenziteta za ugodno iskustvo pri tretmanu. Senzor za boju tena kože sprečava tretiranje područja kože koja su previše tamna za tretiranje pomoću IPL uređaja.

Izuzetno dug kabl za dodatnu fleksibilnost tokom tretmana

Izuzetno dug kabl za dodatnu fleksibilnost tokom tretmana

Praktičan za upotrebu zahvaljujući izuzetno dugom kablu koji omogućava lak pristup i poboljšano rukovanje.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Nagrade

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Komentari

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4.5

od 5

1180

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

02/09/2024

Srbija

Srbija

IPL Lumea

Vrhunski rezultati, prezadovoljna. I tačno je uputstvo, gde vam je tamnija koža ili svetlije dlačice tu su rezultati malo slabiji, a ostalo vrhunski rezultati. Svaka preporuka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea Advanced SC1994/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea Advanced SC1994/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

28/08/2023

Srbija

Srbija

Odlična isplativa stvar

Odličan aparat, već nakon 3 korišćenja dlačice nestaju. Sve preporuke!

Prednosti

Brzo, bezbolno, dugotrajni rezultati

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

28/07/2023

Srbija

Srbija

Lumea

Žao mi je što mnogo ranije nisam kupila ovaj proizvod. Morate biti samo uporni, pratiti termine sa aplikacije, ne preskakati i ne očekivati rezultate preko noći. Vremenom se smanjuju dlačice, budu tanje, bukvalno ispadaju kao pincetom kad rukom uhvatite dlaku... Ipak, tek posle godinu dana upotrebe sam potpuno ostala bez dlačica. Mada je sve individualno, neko i ranije vidi rezultate.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 

  1. Prosečno smanjenje rasta dlačica nakon 12 tretmana: 82% na potkolenicama

  2. Kada se pridržavate rasporeda tretmana. Izračunato za upotrebu na potkolenicama, bikini zoni, pazuhu i licu. Radni vek lampe ne produžava Philips period garancije širom sveta od 2 godine