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Lumea IPL 7000 Series IPL uređaj za uklanjanje dlačica

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Lumea IPL 7000 SeriesIPL uređaj za uklanjanje dlačica

SC1997/00

Lumea IPL 7000 Series IPL uređaj za uklanjanje dlačica

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Uputstva i Dokumentacija

Koris. prir.

  • PDF datoteka, 9.7 MB
  • 28 July 2023

Garantna knjižica

  • PDF datoteka, 931.7 kB
  • 24 June 2025

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