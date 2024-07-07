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  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše

Obustavljeno

Philips Avent ultra aircucla

SCF085/03

4.9
| (651) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Omogućava koži vašeg mališana da diše
Prijatno umirivanje vazduhom. Cucla Philips Avent Ultra Air ima izuzetno velike otvore koji kožu održavaju suvom. Dostupna je u raznim bojama i dezenima.
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brend preporučen od strane mama širom sveta1

Izuzetno veliki otvori za udobnije umirivanje.

Omogućava koži vašeg mališana da diše

  • Omogućava bebinoj koži da diše

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2

  • 6–18 meseci

Omogućava bebinoj koži da diše

Omogućava bebinoj koži da diše

Izuzetno veliki otvori ventiliraju bebinu kožu, održavajući je suvom dok se beba umiruje.

Obožavaju je bebe širom sveta*

Obožavaju je bebe širom sveta*

Kada smo pitali mame kako njihovi mališani reaguju na naše silikonske cucle sa teksturom, u proseku je 98% odgovorilo da njihove bebe prihvataju Philips Avent Ultra Soft i Ultra Air cucle.

Cucla od 100% bezbednog silikona

Cucla od 100% bezbednog silikona

Svesno biramo silikonski materijal za naše Ultra Soft i Ultra Air cucle, jer je bezbedan i inertan materijal koji ima široku primenu u medicini, bez opasnih hemikalija, endokrinih aktivnih supstanci (npr. bisfenol A) i alergena.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

651

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

07/07/2024

Srbija

Srbija

Sjajne su

Meni kao mami se sviđa što su iste sa obe strane a takođe ih i bebe obožavaju

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/58 Cucla

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/58 Cucla

07/07/2024

Srbija

Srbija

Odlične su prva beba ih je prihvatila od početka

Da su najbolje malo je reći moji sin prvo nije prihvatio varalice,sve dok nismo uzeli Avent i oduševljenje samo na prvi pogled bilo je neopisivo, prihvatio je bez problema kao i naša druga beba od 4 meseci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla

06/07/2024

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod

Koristili smo i sa prvim detetom a koristimo i sad sa drugim, sve pohvale.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla

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  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Ispitivanja potrošača u SAD sprovedena 2016–2017. pokazuju 98% prihvatanja Philips Avent cucle sa teksturom koja se koristi za naše Ultra Air i Ultra Soft cucle.

  2. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe