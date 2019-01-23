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  • Udobnost tokom noći
  • Udobnost tokom noći
  • Udobnost tokom noći
  • Udobnost tokom noći

Obustavljeno

Philips AventJednokratni jastučići za dojke

SCF253/20

4.8
| (9) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Udobnost tokom noći
Jedinstveni Philips Avent jastučići za dojke SCF253/20 specijalno su napravljeni tako da ostanete suvi i da vam bude udobno dok spavate.
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Jastučići za dojke za noć

Udobnost tokom noći

  • 20 noćnih jastučića

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

9

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kismamáknak nagy segítség

Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

31/08/2018

România

România

Faine

Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

28/05/2018

Česká republika

Česká republika

Vhodné na cesty

Jednorázové prsní vložky jsem si pořídila jako doplněk těch pratelných pro případ, že ty pratelné nebudu mít z jakýchkoliv důvodů čisté k dispozici. To se párkrát stalo a produkt naprosto splnil má očekávání.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

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