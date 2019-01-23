2 godine garancije
Obustavljeno
SCF302/13
SCF300/12
SCF300/13
SCF300/20
SCF302/01
SCF304/60
SCF292/01
SCF290/13
SCF290/12
SCF290/20
20 noćnih jastučića
4.8
od 5
9
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Kismamáknak nagy segítség
Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
Mihaela12
31/08/2018
România
Faine
Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
Týnuše
28/05/2018
Česká republika
Vhodné na cesty
Jednorázové prsní vložky jsem si pořídila jako doplněk těch pratelných pro případ, že ty pratelné nebudu mít z jakýchkoliv důvodů čisté k dispozici. To se párkrát stalo a produkt naprosto splnil má očekávání.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky