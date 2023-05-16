2 godine garancije
Obustavljeno
Jednost.
Premium
Punjiva baterija
Ekran tajmera
Izmlazajte više mleka za manje vremena* uz jastuče koje stimuliše dojku da izmlaza mleko isto kao i beba. Neprimetno prelazi sa režima stimulacije na režim izmlazanja i primenjuje pravu količinu stimulacije bradavice i usisavanja za maksimalni protok mleka. Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za izmlazanje mleka – MER).*
Jedna veličina odgovara svima. Zbog toga što smo svi različitog oblika i veličine, silikonsko jastuče se nežno savija i prilagođava vašoj bradavici. Odgovara 99,98% veličina bradavica* (do 30 mm).
Budite opušteni dok izmlazate zahvaljujući dizajnu koji vam omogućava da sedite uspravno umesto da se naginjete napred. Nema potrebe da se naginjete napred, klinički dokazano udoban položaj za izmlazanje*. Na osnovu rezultata kliničke studije proizvoda sa 20 učesnika (2019); 90% učesnika je navelo da je položaj za izmlazanje udoban (jednostruka električna); 95% učesnika je navelo da je položaj za izmlazanje udoban (dvostruka električna).
Obustavljeno
4.8
od 5
216
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
tamaradj
16/05/2023
Srbija
Spas u prvim danima
Najbolji saveznik u dojenju. Vredi svaki dinar. Mame su u pocetku slabe da bi koristile rucnu pumpicu, elektricna je idealno resenje jer cete mnogo vise mleka skupiti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi
Mirnic
30/11/2021
Srbija
Topla preporuka
Ovakva pumpica je nešto šta svaka trudnica mora da ima kod sebe nakon poroda ako želi da si olakša prve dane i sate dojenja. Prosto me spasila!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi
Aleksandra77
30/11/2021
Srbija
Deo promocije
Električna pumpica : Odličan proizvod!
Oduševljena sam ovim proizvodom i preporučila bih ga svima, veoma praktičan za upotrebu, uputstva su detaljna, mogu bez brige da uradim sve što mi treba i ostavi mleko u kesama za skladištenje. Odličan proizvod!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi
Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za ispumpavanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018.)
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 učesnika, Izrael); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 učesnika belaca, SAD); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 učesnika, Australija).
Na osnovu rezultata upitnika za 1k jastuče iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.)
Pumpica za grudi bez bisfenola A: Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011