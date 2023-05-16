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  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
  • Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.

Obustavljeno

Philips AventElektrična pumpica za grudi

SCF396/11

4.8
| (216) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.
Zakoračite u novu eru ispumpavanja uz savršen balans uvlačenja i stimulacija bradavica inspirisan prirodnim načinom na koji bebe sisaju. Philips Avent električna pumpica za grudi održava optimalan protok mleka i nežno se prilagođava veličini i obliku vaših bradavica
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Tehnologija Natural Motion za brži protok mleka*

Inspirisano bebom. Efektivno za mamu.

  • Jednost.

  • Premium

  • Punjiva baterija

  • Ekran tajmera

Tehnologija Natural Motion za brz protok mleka*

Tehnologija Natural Motion za brz protok mleka*

Izmlazajte više mleka za manje vremena* uz jastuče koje stimuliše dojku da izmlaza mleko isto kao i beba. Neprimetno prelazi sa režima stimulacije na režim izmlazanja i primenjuje pravu količinu stimulacije bradavice i usisavanja za maksimalni protok mleka. Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za izmlazanje mleka – MER).*

Mekano i prilagodljivo silikonsko jastuče jedne veličine

Mekano i prilagodljivo silikonsko jastuče jedne veličine

Jedna veličina odgovara svima. Zbog toga što smo svi različitog oblika i veličine, silikonsko jastuče se nežno savija i prilagođava vašoj bradavici. Odgovara 99,98% veličina bradavica* (do 30 mm).

Izmlazanje bez naginjanja napred

Izmlazanje bez naginjanja napred

Budite opušteni dok izmlazate zahvaljujući dizajnu koji vam omogućava da sedite uspravno umesto da se naginjete napred. Nema potrebe da se naginjete napred, klinički dokazano udoban položaj za izmlazanje*. Na osnovu rezultata kliničke studije proizvoda sa 20 učesnika (2019); 90% učesnika je navelo da je položaj za izmlazanje udoban (jednostruka električna); 95% učesnika je navelo da je položaj za izmlazanje udoban (dvostruka električna).

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

216

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

16/05/2023

Srbija

Srbija

Spas u prvim danima

Najbolji saveznik u dojenju. Vredi svaki dinar. Mame su u pocetku slabe da bi koristile rucnu pumpicu, elektricna je idealno resenje jer cete mnogo vise mleka skupiti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi

30/11/2021

Srbija

Srbija

Topla preporuka

Ovakva pumpica je nešto šta svaka trudnica mora da ima kod sebe nakon poroda ako želi da si olakša prve dane i sate dojenja. Prosto me spasila!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi

30/11/2021

Srbija

Srbija

Električna pumpica : Odličan proizvod!

Oduševljena sam ovim proizvodom i preporučila bih ga svima, veoma praktičan za upotrebu, uputstva su detaljna, mogu bez brige da uradim sve što mi treba i ostavi mleko u kesama za skladištenje. Odličan proizvod!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi

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  1. Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za ispumpavanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018.)

  2. 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 učesnika, Izrael); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 učesnika belaca, SAD); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 učesnika, Australija).

  4. Na osnovu rezultata upitnika za 1k jastuče iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.)

  5. Pumpica za grudi bez bisfenola A: Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011