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Philips Avent Hands-free Veliki štitnici za dojke i umeci

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Philips Avent Hands-freeVeliki štitnici za dojke i umeci

SCF552/11

Philips Avent Hands-free Veliki štitnici za dojke i umeci

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  • Philips Avent pumpica za dojke koja ne zahteva upotrebu ruku – Kako izmeriti veličinu bradavice
    Philips Avent pumpica za dojke koja ne zahteva upotrebu ruku – Kako izmeriti veličinu bradavice
  • Philips Avent pumpica za dojke koja ne zahteva upotrebu ruku – Kako rasklopiti
    Philips Avent pumpica za dojke koja ne zahteva upotrebu ruku – Kako rasklopiti
  • Philips Avent pumpica za dojke koja ne zahteva upotrebu ruku – Kako očistiti i dezinfikovati
    Philips Avent pumpica za dojke koja ne zahteva upotrebu ruku – Kako očistiti i dezinfikovati
  • Philips Avent pumpica za dojke koja ne zahteva upotrebu ruku – Kako koristiti
    Philips Avent pumpica za dojke koja ne zahteva upotrebu ruku – Kako koristiti

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Uputstva i Dokumentacija

Eco passport - English (US)

  • PDF datoteka, 373.5 kB
  • 4 January 2021

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 252.9 kB
  • 6 May 2025

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